Τράπεζες-Ασφαλιστικές: Νέος γύρος συγκέντρωσης με 3 deals που αλλάζουν το χάρτη

Snapshot Τρεις μεγάλες συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τον ασφαλιστικό χάρτη στην Ελλάδα.

Η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται με την Allianz, αποκτώντας το 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, με στόχο να προσφέρει προϊόντα bancassurance από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η Eurobank αναμένεται να ολοκληρώσει την εξαγορά του 80% της Eurolife Ζωής το τρίτο τρίμηνο του 2026, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας ζωής.

Η CrediaBank συγχωνεύεται με την Ευρώπη Holdings μέσω ανταλλαγής μετοχών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στο bancassurance και σημαντικές συνέργειες έως το 2028.

Η επιστροφή των τραπεζών στο bancassurance οδηγεί σε περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, με επέκταση και στον τομέα της Υγείας. Snapshot powered by AI

Στη διαδικασία της υλοποίησης βρίσκονται αυτή τη στιγμή τρία μεγάλα deals μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών τα οποία, όταν θα ολοκληρωθούν, αναμένεται να αλλάξουν τον χάρτη της αγοράς.

Κι αυτό καθώς η δυναμική επιστροφή των τραπεζών στο bancassurance ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο η οποία μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τις αμιγώς ασφαλιστικές εταιρείες προς τον τομέα της Υγείας.

Ο «χορός» των εξαγορών που άνοιξε η Πειραιώς, με την κίνηση της να αποκτήσει την Εθνική Ασφαλιστική τον Νοέμβριο του 2025 έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 600 εκατ. ευρώ, προκάλεσε «αναταράξεις» στην ασφαλιστική αγορά και οδήγησε σε μία σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ημέρες αργότερα, πέρασε στα χέρια της Generali ο Όμιλος Ευρωκλινικής, επιβεβαιώνοντας την τάση που θέλει τον ασφαλιστικό και τον κλάδο υγείας να βρίσκονται σε τροχιά σύγκλισης.

Αλλά οι πιο σημαντικές εξελίξεις έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες που αναμένεται να ολοκληρωθούν τρεις μεγάλες συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών που θα αναδιαμορφώσουν ακόμα περισσότερο τον ασφαλιστικό χάρτη.

Εθνική Τράπεζα – Allianz

Καθώς η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει πλέον στην Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα είχε μείνει χωρίς κάποιο μεγάλο συνεργάτη στο bancassurance. Έτσι αποφάσισε να κάνει μία εντυπωσιακή κίνηση, προχωρώντας σε σύμπραξη με έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, αποκτώντας το 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, μέσω της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας στις 7 Μαΐου 2026

Η συμφωνία προβλέπει την αποκλειστική συνεργασία στο bancassurance αρχικής διάρκειας δέκα ετών, με δυνατότητα αυτόματης πενταετούς παράτασης.

Η Εθνική έχει στόχο να ξεκινήσει να προσφέρει τα προϊόντα της Allianz μέσα από τα καταστήματα της, στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συναλλαγή καθώς ακόμα απομένουν οι οριστικές συμβάσεις, το due diligence και οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα bancassurance στη χώρα, συνδυάζοντας την πελατειακή βάση και το φυσικό και ψηφιακό δίκτυο της ΕΤΕ με το χαρτοφυλάκιο ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων της Allianz.

Eurobank – Eurolife

Το deal που είναι πιο κοντά και από τα τρία στην πλήρη ολοκλήρωση του, είναι η εξαγορά του 80% της Eurolife Ζωής από τη Eurobank έναντι τιμήματος 813 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.

Πρόκειται επί της ουσίας για την πλήρη επιστροφή της Eurolife Ζωής στην Eurobank που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 με την υπογραφή προσυμφώνου με τη Fairfax και την οριστική σύμβαση να υπογράφεται τον Μάιο του 2026. Σημαντική εξέλιξη ήταν και η έγκριση της εξαγοράς στις 16 Ιουλίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνοντας ότι δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Eurobank θα ελέγχει το 100% της εταιρείας ζωής, ενώ θα εξακολουθήσει να κατέχει το 20% της δραστηριότητας γενικών ασφαλίσεων της Eurolife.

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας, αρκεί να σημειωθεί ότι η Eurolife Ζωής κατέχει περίπου 21% της κλάδου ασφαλίσεων ζωής με βάση τα στοιχεία 2024, με τη Eurobank να μπορεί να ενσωματώνει πλέον άμεσα τα αποτελέσματα της ασφαλσιτικής στην κερδοφορία της.

CrediaBank – Ευρώπη Holdings

Η πιο πρόσφατη κίνηση αφορά τη CrediaBank και την Ευρώπη Holdings, που στις 21 Μαΐου 2026 ανακοίνωσαν τη συμφωνία συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μέσω ανταλλαγής μετοχών.

Με βάση την προκαταρκτική σχέση ανταλλαγής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα ελέγχουν το 90,375% του νέου σχήματος και οι μέτοχοι της Ευρώπη το 9,625%.

Η CrediaBank μπαίνει και αυτή δυναμικά στο bancassurance μέσω της Ευρώπη Ασφαλιστική η οποία έχει έντονη παρουσία στις ασφαλίσεις περιουσίας, στις εγγυήσεις και στην ασφάλιση επιχειρήσεων.

Η τράπεζα υπολογίζει συνέργειες προ φόρων περίπου 17 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση όταν η συναλλαγή ωριμάσει πλήρως έως το 2028, ενώ έχει εκτιμήσει τη συνολική συνεισφορά στα κέρδη προ φόρων περίπου στα 45 εκατ. ευρώ το 2028.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της CrediaBank Ελένη Βρεττού η ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings θα πραγματοποιηθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026.

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