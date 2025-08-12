Εθνική Ασφαλιστική: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς

Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η συγκέντρωση αφορά πρωτίστως στην ευρύτερη αγορά παροχής ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζωής και ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, όσο και στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ευρύτερα τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης συνελέγησαν στοιχεία από είκοσι επιχειρήσεις (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς και από τους αρμόδιους φορείς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, καθώς και ότι τα κανάλια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συναλλαγή, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς σε οριζόντιο όσο ή/και κάθετο επίπεδο.

Περαιτέρω, από τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε ότι η συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό ούτε στις αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά. Αναφορικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων. Συνεπώς, σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό και συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας.

Η Εθνική Ασφαλιστική, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τελεί υπό τον έμμεσο έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., λειτουργεί ως ασφαλιστική επιχείρηση πολλαπλών κλάδων και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

