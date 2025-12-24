Χριστούγεννα: Ρεβεγιόν πολυτελείας με μενού υψηλής γαστρονομίας για «παχυλά» πορτοφόλια

Για όσους αναζητούν μια απολύτως εκλεκτή εμπειρία παραμονή των Χριστουγέννων, οι επιλογές στα πιο φημισμένα ξενοδοχεία και εστιατόρια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ήδη… κλειδωμένες εδώ και μήνες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα τραπέζια είχαν κλείσει πριν καν μπει το φθινόπωρο, ενώ δεν λείπουν και όσοι φρόντισαν από την προηγούμενη χρονιά.

Τα εορταστικά μενού απευθύνονται σε απαιτητικούς γευσιγνώστες και, αναμφίβολα, σε όσους δεν διστάζουν μπροστά στο υψηλό κόστος.

Λονδίνο

Η βρετανική πρωτεύουσα έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς διεθνώς, ξεπερνώντας ακόμη και το Παρίσι σε αριθμό εστιατορίων υψηλής διάκρισης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Στο ιστορικό ξενοδοχείο The Ritz, το εορταστικό δείπνο αγγίζει τα 570 ευρώ ανά άτομο και συνοδεύεται από σαμπάνια καλωσορίσματος και ένα πολυτελές μενού έξι πιάτων, με στρείδια, χαβιάρι και επιλεγμένα κρεατικά.

Στην αριστοκρατική περιοχή του Mayfair, το Claridge’s προτείνει μια πιο κλασική εκδοχή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Με κόστος 460 ευρώ το άτομο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν γαλοπούλα με άρωμα τρούφας και παραδοσιακά συνοδευτικά με βάση την κρέμα μπράντι.

Λίγο πιο «συγκρατημένη» –για τα δεδομένα της κατηγορίας– είναι η πρόταση του The Connaught, όπου με 400 ευρώ το άτομο σερβίρονται πιάτα εμπνευσμένα από τη βρετανική κουζίνα, όπως ροστ μπιφ, γαλοπούλα και κλασική πουτίγκα.

Παρίσι

Στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, το ξενοδοχείο George V αποτελεί συνώνυμο της υψηλής αισθητικής και της γαστρονομικής υπεροχής. Το ομώνυμο εστιατόριο του ξενοδοχείου προσφέρει δείπνο ρεβεγιόν με κόστος 350 ευρώ ανά άτομο.

Το μενού περιλαμβάνει δημιουργίες υψηλής κουζίνας, όπως ταρτάρ χτενιού με εκλεκτό χαβιάρι Oscietra, ραβιόλια γεμιστά με βασιλικό κάβουρα και πιάτα που αναδεικνύουν το κοτόπουλο Bresse.

Για όσους επιδιώκουν την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας, το εστιατόριο Le Cinq του ίδιου ξενοδοχείου ανεβάζει τον πήχη σημαντικά, με τιμή που φτάνει τα 900 ευρώ το άτομο.

Νέα Υόρκη

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το πεντάστερο The Peninsula, στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, επιλέγει φέτος μια διαφορετική προσέγγιση, προσφέροντας πλούσιο εορταστικό μπουφέ.

Με περίπου 230 ευρώ ανά άτομο, οι επισκέπτες που εξασφάλισαν εγκαίρως κράτηση έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, επιλογές από κρέας και θαλασσινά, καθώς και εορταστικά επιδόρπια.

