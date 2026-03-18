Σαν σήμερα 18 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Μαρτίου.
- 1913 - Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας δολοφονείται στην πρόσφατα απελευθερωμένη πόλη της Θεσσαλονίκης.
- 1926 - Ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, με πρωτοβουλία του καθηγητή αστρονομίας Δημητρίου Αιγινήτη.
- 1936 – Πεθαίνει στο Παρίσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός που σφράγισε την πορεία της χώρας στις αρχές του 20ού. Συνδέθηκε με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους και με την επέκταση των ελληνικών συνόρων μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πολιτικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
- 1938 - Φτάνει στον Πειραιά από τη Μασσαλία η καρδιά του βαρόνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν, αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων, για να ταφεί στην Αρχαία Ολυμπία σύμφωνα με την επιθυμία του.
- 1980 - Στο κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στη Ρωσία, 48 άτομα σκοτώνονται από την έκρηξη πυραύλου Βοστόκ-2Μ στην εξέδρα εκτόξευσής του κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας καυσίμου.
- 1996 - Πεθαίνει ο κορυφαίος Έλληνας ποιητής και νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της «γενιάς του ’30», ο δημιουργός του «Άξιον Εστί» τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979 για την ποίησή του που ανέδειξε το ελληνικό φως, το Αιγαίο και την ελευθερία. Με το έργο του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεοελληνική λογοτεχνία.
- 2001 - Εγκαινιάζονται τα τέσσερα πρώτα τμήματα της Αττικής Οδού, που συνδέει την Ελευσίνα με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
