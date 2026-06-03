Σύντομο τετ α τετ Πιερρακάκη – Μακρόν στο Ελιζέ: Τι συζητήθηκε

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Συζητήθηκαν οι προκλήσεις της Ευρώπης, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η χρηματοδότηση της άμυνας και η τεχνολογική μετάβαση.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για ταχύτερη, πιο φιλόδοξη και ενωμένη ευρωπαϊκή δράση για οικονομική ισχύ και στρατηγική αυτονομία.

Επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης. Snapshot powered by AI

Σύντομη συνάντηση, με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, είχε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των επαφών του κ. Πιερρακάκη με τον γενικό γραμματέα της Γαλλικής Προεδρίας, Pierre-André Imbert.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Ενώ, κατά τη συνάντηση με τον κ. Imbert επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.