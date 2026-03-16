Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

Snapshot Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Γκενκ.

Ο Καρέτσας θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Η Ρεάλ παρακολουθεί την εξέλιξη του νεαρού άσου εδώ και καιρό και έχει ήδη σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητές του.

Η υπόθεση της απόκτησης του Καρέτσα έχει περάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο και η προσφορά προς τη Γκενκ αναμένεται σύντομα. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ήδη στην Ελλάδα έχουμε γίνει μάρτυρες των μεγάλων ικανοτήτων του, μέσω των εμφανίσεών του με την Εθνική ομάδα.

Ο 18χρονος άσος της Γκενκ εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο «μεγαθήριων» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και στην Ισπανία θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα κάνει πραγματικότητα το όνειρο κάθε νεαρού ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Fichajes», η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να προχωρήσει αποφασιστικά για την απόκτηση του Καρέτσα, βάζοντας στο τραπέζι ένα ποσό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ!

Το ισπανικό ρεπορτάζ αναφέρει πως οι άνθρωποι της «βασίλισσας» παρακολουθούν εδώ και καιρό την εξέλιξη του διεθνούς νεαρού άσου της Γκενκ, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του και να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα σε Βέλγιο και Ευρώπη.

Μάλιστα, οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή, με την υπόθεση να περνά πλέον σε πιο προχωρημένο στάδιο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Όλα δείχνουν πως οι «μερένγκες» θα κάνουν σύντομα προσφορά στην Γκενκ για να κάνουν δικό τους τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.