Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στη βόρεια Χιλή – Αισθητός σε Αργεντινή και Βολιβία

Snapshot Σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στη βόρεια Χιλή κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και Βολιβία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται περίπου στα 120 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 16 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αργεντινής και της Βολιβίας.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας (25/5), στις 17:52 τοπική ώρα, περιοχή της βόρειας Χιλής, κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και Βολιβία, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS).

? Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes a las 17:52 horas en la región de Antofagasta, en la zona norte de Chile. pic.twitter.com/WuMQxOHBvD

— Meganoticias (@meganoticiascl) May 25, 2026



Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με το USGS υπολογίζεται στα 119,7 χλμ.

Από την πλευρά του, και το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) δίνει το σεισμό στα 6,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 120 χλμ. και επίκεντρο τα 16 χλμ. ανατολικά της πόλης Καλάμα.



Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

«Έχει αποκλειστεί η απειλή να πλήξει τσουνάμι τις ακτές της Χιλής», σημείωσε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.