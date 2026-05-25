Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η Καρυστιανού με υπογραφές, ιδρυτική διακήρυξη

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού θα καταθέσει την Τρίτη 26 Μαΐου στον Άρειο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές του κόμματός της.

Η κατάθεση θα γίνει στις 10:00 το πρωί από την ίδια μαζί με το νομικό επιτελείο της.

Η υποβολή του φακέλου καθυστέρησε λόγω της παρουσίασης του κόμματος στη Θεσσαλονίκη που εμπόδισε την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Το κόμμα ονομάζεται Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Αύριο Τρίτη (26/5) στις 10:00 το πρωί, στον Άρειο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και τις απαιτούμενες υπογραφές, θα προσκομίσει η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, μαζί με το νομικό επιτελείο της.

Ο φάκελος επρόκειτο να κατατεθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, η παρουσίαση του κόμματος, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν επέτρεψε στο νομικό επιτελείο να επιστρέψει έγκαιρα στην Αθήνα και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα.