Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από παράσυρση γυναίκας από μηχανή - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

Ένα σοκαριστικό ατύχημα, το οποίο ευτυχώς δεν κόστισε τη ζωή του θύματος, καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο Ηράκλειο. Μια μοτοσυκλέτα, παρασύρει μια πεζή γυναίκα, η οποία επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από πεζοδιάβαση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γιάννης Λιονάκης, η γυναίκα, ελέγχει τον δρόμο στην κεντρική οδική αρτηρία των Γουρνών, και κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο για να διασχίσει τον δρόμο.

Ο οδηγός της μηχανής, έρχεται με μεγάλη ταχύτητα και παρασύρει τη γυναίκα, η οποία φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο να ελέγχει κι από τις δύο κατευθύνσεις, πριν επιχειρήσει να διασχίσει τον δρόμο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σύμφωνα με τον σύζυγο της γυναίκας, που έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ο οδηγός, είναι ηλικίας 35 ετών κι οδηγούσε μια μηχανή 300 κυβικών, χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης. Κατά τα λεγόμενά του, ο αναβάτης της μηχανής, κάνει προσπέραση στο προπορευόμενο από εκείνον όχημα και κινούμενος με πολύ μεγάλη ταχύτητα, παρασύρει την άτυχη γυναίκα.

Το θύμα κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε σε μια απόσταση 20 μέτρων, και πλέον καλείται να ανέβει έναν Γολγοθά, καθώς παρότι επέζησε, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο διάστημα για την αποκατάσταση των τραυμάτων της.

