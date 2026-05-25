Στη Μύκονο για πολυήμερες διακοπές η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Βίντεο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιεί πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο.

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε στο «Νησί των Ανέμων» το Σάββατο (23/5) και το μεσημέρι της Δευτέρας επισκέφθηκε το δημαρχείο της Μυκόνου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο νησί

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο δημαρχείο του νησιού, τέθηκαν σε ισχύ δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ένοπλους άνδρες ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία γύρω της καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως φαίνεται σε βίντεο του Mykonos Live Tv.

Ο δήμαρχος της Μυκόνου την υποδέχθηκε θερμά, προσφέροντάς της μία όμορφη ανθοδέσμη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης βγήκαν και πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αντιδημάρχους: Δημήτρη Κουτσούκο, Γιώργο Μάγκα και Πέτρο Σταυρακόπουλο.

Ο Δημήτρης Κουτσούκος είχε μάλιστα μία ιδιαίτερα θερμή συζήτηση μαζί της, καθώς και εκείνος είχε ζήσει για πολλά χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ίδια ήταν ιδιαίτερα φιλική και χαμογελαστή τόσο με τους τουρίστες όσο και με τους ντόπιους που τη χαιρετούσαν στον Γιαλό της Μυκόνου, τραβώντας τα βλέμματα με την εντυπωσιακή παρουσία και την κομψότητά της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Μύκονο / INTIME NEWS

