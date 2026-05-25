Σκωτία: Το απίθανο ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ με τη Δανία έγινε συλλεκτικό χαρτονόμισμα

Συλλεκτική μορφή απέκτησε μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας της Σκωτίας, μετά την επιστροφή της εθνικής ομάδας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια.

Η Τράπεζα της Σκωτίας παρουσίασε ειδική έκδοση χαρτονομίσματος των 20 λιρών, αφιερωμένη στον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και το εντυπωσιακό ψαλιδάκι που σημείωσε απέναντι στη Δανία.

Το γκολ του διεθνούς μέσου σημειώθηκε στη νίκη της Σκωτίας με 4-2 στο «Χάμπντεν Παρκ», σε μία αναμέτρηση που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία πρόκρισης για το Μουντιάλ του 2026.

Η συγκεκριμένη συλλεκτική σειρά θα κυκλοφορήσει σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό, καθώς δημιουργήθηκαν μόλις 100 χαρτονομίσματα. Από αυτά, τα 50 θα διατεθούν μέσω δημοπρασιών, κληρώσεων και ειδικών εκδηλώσεων σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη.

Τα έσοδα από τη διάθεση των συλλεκτικών χαρτονομισμάτων θα δοθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση Crisis Scotland, η οποία στηρίζει ανθρώπους που είναι άστεγοι.

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας πως η συμμετοχή της Σκωτίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή και μια ξεχωριστή στιγμή για τον κόσμο της εθνικής ομάδας.

Η Σκωτία θα βρεθεί ξανά σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998, με τη διοργάνωση του 2026 να φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.