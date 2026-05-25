Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων

  • Οι 20 συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ποινικές διώξεις.
  • Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει αρμοδιότητα στην υπόθεση, η οποία ερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
  • Οι διώξεις που αναμένονται πιθανότατα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις και δεν φέρουν ευθύνη για τον έλεγχο νομιμότητας των δηλώσεων.
  • Υποστηρίζεται ότι η επιχείρηση είχε έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα και αμφισβητείται η αναγκαιότητά της.
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης ορισμένων εκ των κατηγορουμένων, Γιώργου Κοκοσάλη, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει αρμοδιότητα στην υπόθεση, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως».

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες σύμφωνα με την εκτίμησή του «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), άσκησε έντονη κριτική στον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, αποδίδοντας την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διαδικασία με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πάλι αυτές τις εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας… προς τέρψη της ψηφιακής αρένας», ενώ αμφισβήτησε και την αναγκαιότητα της επιχείρησης, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο λογιστές από το Ρέθυμνο εμφανίζονται ως βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, με τις αρχές να τους θεωρούν κεντρικούς συντονιστές του μηχανισμού που είχε στηθεί για την παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι δύο λογιστές φέρονται να συνεργάζονταν στενά με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε περιοχές του Μυλοποτάμου, του Ηρακλείου και της Ιεράπετρας, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση παραγωγών που επιθυμούσαν να λάβουν επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti, το κύκλωμα είχε αναπτύξει τη δράση του ήδη από το 2019, αξιοποιώντας αδήλωτα αγροτεμάχια που εντοπίζονταν μέσω των ΚΥΔ. Στη συνέχεια, ιδιώτες παραγωγοί υπέβαλλαν ψευδείς ή εικονικές δηλώσεις, εξασφαλίζοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλλήψεις και η μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αρχικά στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται φέρεται να περιλαμβάνει ακόμη περισσότερα πρόσωπα.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5), κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, ενώ συλλήψεις έγιναν επίσης σε Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο λογιστές, αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Αντιδήμαρχος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, του οποίου η φερόμενη εμπλοκή εξετάζεται από τις αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος φέρεται να συνδέεται και με Ομόρρυθμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα και στις επιδοτήσεις, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο ίδιος είχε αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρχου το 2024, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026.

Η σύνδεση με παλαιότερες δικογραφίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα Patris, ο δήμος στον οποίο υπηρετεί είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα μετά την πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή μέσω του Αρείου Πάγου.

Η συγκεκριμένη δικογραφία περιλάμβανε αναφορές και διαλόγους που σχετίζονταν με το σκάνδαλο, ενώ είχε τεθεί και ζήτημα πιθανής εμπλοκής πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, η υπόθεση εκείνη τελικά τέθηκε στο αρχείο.

Παράλληλα, ο ορεινός δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των αρχών για διάφορες υποθέσεις παραβατικότητας, ενώ πρόσφατα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες συλλήψεις στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας που επίσης αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

