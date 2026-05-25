ΟΠΕΚΕΠΕ: Για απάτες 250.000 ευρώ καταδικάστηκαν 13 άτομα από το Εφετείο Κακουργημάτων

Η απόφαση βασίστηκε ομόφωνα στην εισαγγελική πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου.

Με την καταδίκη δεκατριών κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε ακόμη μία δίκη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Η υπόθεση αφορούσε την παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων ύψους περίπου 250.000 ευρώ, οι οποίες συνδέονταν με δηλώσεις και αιτήσεις που αφορούσαν την περιοχή των Σερρών.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας ομόφωνα την εισαγγελική πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Ευγενίας Κυβέλου, έκρινε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους που βρέθηκαν στο εδώλιο.

Ύστερα από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και των στοιχείων της δικογραφίας, οι καταδικασθέντες κρίθηκαν, κατά περίπτωση, ένοχοι για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Στους κατηγορουμένους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, με αποτέλεσμα οι ποινές που επιβλήθηκαν να κυμαίνονται από πέντε έως είκοσι έξι μήνες φυλάκισης, με τριετή αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε σε καθέναν από τους καταδικασθέντες δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά για την ίδια υπόθεση είχαν παραπεμφθεί σε δίκη συνολικά 32 πρόσωπα. Ωστόσο, επτά από αυτούς επέλεξαν τη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, επιστρέφοντας τα ποσά που είχαν εισπράξει ως επιδοτήσεις, γεγονός που οδήγησε στην ολοκλήρωση της ποινικής τους μεταχείρισης μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

