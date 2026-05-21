Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό ψήφισαν συνολικά 286 βουλευτές. Βρέθηκαν 280 έγκυρα ψηφοδέλτια, 5 άκυρα και 1 λευκό.

Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152, ενώ ένας δήλωσε «παρών». Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ψήφισαν 128 βουλευτές, ενώ κατά ψήφισαν 152.



Για την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές. Βρέθηκαν 283 έγκυρα ψηφοδέλτια, 1 άκυρο και 1 λευκό.

Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129 βουλευτές, κατά 152, ενώ δύο δήλωσαν «παρών». Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς ψήφισαν 130 βουλευτές, ενώ κατά ψήφισαν 152.