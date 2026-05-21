Σταύρος Φλώρος: Σήμερα το νέο χειρουργείο - «Θαύμα ότι ζει το παιδί μου», το μήνυμα της μητέρας του

Ο Σταύρος Φλώρος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κλινική στο Μαϊάμι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Δομίνικο που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του

  • Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε κλινική στο Μαϊάμι μετά από σοβαρό τραυματισμό Άγιο Δομίνικο που οδήγησε σε ακρωτηριασμό ποδιού.
  • Ο 22χρονος επικοινωνεί μέσω social media, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που λαμβάνει.
  • Στις 21 Μαΐου, ο Σταύρος πρόκειται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση στις ΗΠΑ.
  • Υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθούν επεμβάσεις και στα δύο του πόδια.
  • Η μητέρα του χαρακτήρισε ως «θαύμα» το γεγονός ότι ο γιος της συνεχίζει να ζει μετά τον τραυματισμό.
Ο Σταύρος Φλώρος, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Survivor, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κλινική στο Μαϊάμι, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο και είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Ο 22χρονος, μέσω των social media, τις τελευταίες ημέρες επικοινωνεί με το κοινό, στέλνοντας μηνύματα και εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη στήριξη και τα λόγια εμψύχωσης που λαμβάνει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την υγεία του.

Δημοσιεύοντας απόσπασμα από ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στη νέα του ανάρτηση: «Σε αυτές τις δύσκολες μέρες και παρά τους πόνους και τις δυσκολίες, διαβάζω τα μηνύματα όλου του κόσμου και παίρνω δύναμη και κουράγιο. Πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα…

Με αυτήν την ανάρτηση αποτίω ένα μικρό φόρο τιμής σε άλλη μια πηγή δύναμης. Έναν ήρωα που σκέφτομαι και με βοηθά να χαμογελάω σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη και τα δύο του μικρά αδέρφια. Ένα παιδί από το χωριό μου, το οποίο είναι πρότυπο για μένα χρόνια τώρα.. Η ιστορία του γνωστή και το όνομα του Τηλέμαχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΪ παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η μητέρα του στo Μega την Πέμπτη 21 Μαΐου, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ. Όπως έγινε γνωστό, ενδέχεται να χρειαστούν επεμβάσεις και στα δύο του πόδια.

