Έβερεστ: Ρεκόρ 274 ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή από το Νεπάλ σε μία μόνο μέρα - Βίντεο

Πάνω από 270 ορειβάτες έφτασαν στην κορυφή του Όρους Έβερεστ από το Νεπάλ την Τετάρτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ για τον αριθμό των ατόμων που ανέβηκαν στην κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου από τη νεπαλέζικη πλευρά σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 274 άτομα ανέβηκαν στην κορυφή των 8.849 μέτρων στα σύνορα μεταξύ του Νεπάλ και της περιοχής του Θιβέτ της Κίνας, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 223, το οποίο είχε καταγραφεί στις 22 Μαΐου 2019.

Το ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό κατακτήσεων της κορυφής σε μία μέρα, από τη νεπαλική και την κινεζική πλευρά μαζί, καταρρίφθηκε την επόμενη μέρα, στις 23 Μαΐου 2019, όταν το κατάφεραν συνολικά 354 ορειβάτες.

Οι κινεζικές αρχές δεν έχουν εκδώσει καμία άδεια για αναρρίχηση στο Έβερεστ από την πλευρά του Θιβέτ φέτος, οπότε όλες οι αναβάσεις πρέπει προς το παρόν να ξεκινούν από το Νεπάλ. Φωτογραφίες και βίντεο έδειξαν εκατοντάδες ορειβάτες να περιμένουν στην ουρά κοντά στην κορυφή την Τετάρτη.

«Ήταν μια ιστορική μέρα», δήλωσε ο αξιωματούχος του Υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ, Χιμάλ Γκάουταμ, προσθέτοντας ότι η συμφόρηση ήταν αναμενόμενη, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ορειβατών.

«Σε κάποιο σημείο την Τετάρτη, υπήρχε ουρά από το «μπαλκόνι» μέχρι την κορυφή», είπε, αναφερόμενος στο τελικό τμήμα της ανάβασης. «Ωστόσο, το υπουργείο έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή διαχείριση μέσω καλύτερου συντονισμού».

