Έβερεστ: Τεράστιο κομμάτι παγετώνα μπλοκάρει την κύρια διαδρομη αναρρίχησης στην περίοδο αιχμής

Ένα τεράστιο, ασταθές κομμάτι παγετώνα εμποδίζει την κύρια διαδρομή αναρρίχησης στο Έβερεστ, δημιοργώντας τεράστια προβλήματα στη φετινή ορειβατική περίοδο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα τεράστιο, ασταθές κομμάτι παγετώνα («σεράκ») μπλοκάρει την κύρια διαδρομή αναρρίχησης στο Έβερεστ κάτω από το Στρατόπεδο 1, καθυστερώντας τις προετοιμασίες της φετινής ορειβατικής περιόδου.
  • Οι ειδικοί δεν έχουν βρει ασφαλή εναλλακτική διαδρομή και η μόνη επιλογή είναι να περιμένουν να λιώσει και να καταρρεύσει το κομμάτι πάγου.
  • Η καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο συνωστισμού και «μποτιλιαρίσματος» στην κορυφή λόγω περιορισμένου χρονικού παραθύρου ευνοϊκού καιρού.
  • Το Υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ εξετάζει έκτακτα μέτρα, όπως αερομεταφορά εξοπλισμού με ελικόπτερο για να συνεχιστούν οι εργασίες στα ανώτερα στρατόπεδα.
  • Φέτος έχουν εκδοθεί 367 άδειες αναρρίχησης κυρίως σε Κινέζους, με αυξημένα τέλη αδειοδότησης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Snapshot powered by AI

Η περίοδος αιχμής της αναρρίχησης στα Ιμαλάια ξεκίνησε φέτος με ένα απρόσμενο εμπόδιο που έχει «παγώσει» τις προετοιμασίες στη βάση του ψηλότερου βουνού του κόσμου. Ένα τεράστιο, ασταθές κομμάτι παγετώνα, γνωστό ως «σεράκ», ύψους 30 μέτρων, έχει αποκόψει την πρόσβαση στη διαδρομή ανάβασης από το Base Camp του Νεπάλ, ακριβώς κάτω από το Στρατόπεδο 1. Το μέγεθος και η αστάθεια του πάγου προκαλούν...πονοκέφαλο στους έμπειρους "Icefall doctors" (γιατρούς των πάγων) την ειδική ομάδα Σέρπα που είναι υπεύθυνη για να τοποθετεί σχοινιά και σκάλες στο πιο επικίνδυνο κομμάτι του βουνού.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τις έρευνες σε κάθε πιθανή γωνιά του βουνού, δεν έχει βρεθεί ασφαλής εναλλακτική διαδρομή. Οι ειδικοί της Επιτροπής Ελέγχου Ρύπανσης της Σαγκαρμάθα (SPCC) τονίζουν ότι η ανάβαση πάνω από το συγκεκριμένο σεράκ είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνη, ενώ οι τεχνητοί τρόποι πρόκλησης τήξης δεν αποτελούν επιλογή. Η μόνη επιλογή λένε, είναι να περιμένουν να λιώσει το κομμάτι πάγου, κάτι που ελπίζουν ότι θα συμβεί μέσα σε λίγες μέρες.

«Δεν έχουμε βρει τεχνητούς τρόπους για να το λιώσουμε μέχρι στιγμής, επομένως δεν έχουμε άλλες επιλογές από το να περιμένουμε να λιώσει και να καταρρεύσει», δήλωσε στο BBC ο συντονιστής της κατασκήνωσης βάσης του SPCC, Τσέρινγκ Τένζινγκ Σέρπα. Η καθυστέρηση σημαίνει ότι οι προετοιμασίες έχουν πάει πίσω εβδομάδες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα για την εαρινή περίοδο, όταν ο καιρός για τις αναβάσεις στο Έβερεστ είναι συνήθως ο καλύτερος και αυξάνονται οι φόβοι ότι οι ορειβάτες θα κάνουν ουρά για να φτάσουν στην κορυφή και πάλι φέτος.

Σε αυτό το στάδιο, τον Απρίλιο, κανονικά θα είχαν καθορίσει τη διαδρομή μέχρι το Στρατόπεδο 3, αλλά παραμέμουν αποκλεισμένοι από το κομμάτι του παγετώνα περίπου 600 μέτρα κάτω από το Στρατόπεδο 1. Η ανησυχία για «μποτιλιάρισμα» στην κορυφή εντείνεται, καθώς εκατοντάδες ορειβάτες θα επιχειρήσουν την τελική ανάβαση μέσα σε ένα πολύ στενότερο χρονικό «παράθυρο» ευνοϊκού καιρού, ο οποίος συνήθως διαρκεί μέχρι το τέλος Μαΐου.

Το Υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ εξετάζει τώρα έκτακτα μέτρα, όπως η αερομεταφορά της ομάδας επισκευής σχοινιών και του εξοπλισμού τους με ελικόπτερο στο Στρατόπεδο 2, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες στα υψηλότερα στρώματα του βουνού μέχρι να απελευθερωθεί το κάτω πέρασμα.

Παρά τον πόλεμο στο Ιράν -και τον αντίκτυπό του στο κόστος των καυσίμων και τα ταξίδια- αναμένεται ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα επιχειρήσει να ανέβει στο Έβερεστ φέτος. «Υπήρξε μικρή μείωση λόγω των επιπτώσεων στις πτήσεις αλλά η ορειβασία δεν έχει επηρεαστεί τόσο όσο η πεζοπορία», δήλωσε ο Ντάμπαρ Παρατζούλι, πρόεδρος του Συνδέσμου Χειριστών Αποστολών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, 367 άτομα έχουν λάβει μέχρι στιγμής άδειες αναρρίχησης, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Κινέζοι. Οι περισσότερες αναβάσεις στο Έβερεστ γίνονται από το Νεπάλ και όχι μέσω της ευκολότερης διαδρομής από το Θιβέτ. Πέρυσι, περισσότεροι από 700 άνθρωποι, ανάμεσά τους οδηγοί, ανέβηκαν στην κορυφή από την πλευρά του Νεπάλ, ενώ μόνο περίπου 100 άνθρωποι ανέβηκαν από την Κίνα.

Από τότε που οι φωτογραφίες των ορειβατών που περίμεναν στην ουρά στο Έβερεστ έγιναν viral το 2019, το Νεπάλ έχει αυστηροποιήσει το σύστημα αδειοδότησης και έχει αυξήσει απότομα τις τιμές. Το τέλος αναρρίχησης για το Έβερεστ την άνοιξη έχουν αυξηθεί φέτος στα 15.000 δολάρια από 11.000 δολάρια για τους ξένους υπηκόους. Για τους Νεπαλέζους έχουν διπλασιαστεί στα 1.000 δολάρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
