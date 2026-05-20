Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

Snapshot Λύκοι εισέβαλαν σε περιφραγμένη αυλή στην Κόνιτσα και κατασπάραξαν δύο κυνηγόσκυλα του προέδρου του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου.

Η επίθεση έγινε μέσα στη νύχτα, σε φωτισμένο σημείο κοντά στο κέντρο του χωριού, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους γείτονες.

Οι λύκοι δείχνουν αυξανόμενη εξοικείωση με τους ανθρώπινους οικισμούς και τις περιοχές κοντά σε αυτούς.

Η κυνηγετική κοινότητα της Ηπείρου ζητά από τις αρχές και το Δασαρχείο άμεση λήψη μέτρων και συστηματική καταγραφή των επιθέσεων.

Το ζήτημα αφορά πλέον όχι μόνο την απώλεια ζώων, αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων στους οικισμούς.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ακριτική Κόνιτσα μετά το νέο, περιστατικό επίθεσης λύκων, που αυτή τη φορά σημειώθηκε μέσα στον οικισμό της Πηγής.

Θύμα της επίθεσης είναι ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας, Λευτέρης Κίτσιος, ο οποίος έχασε δύο κυνηγόσκυλα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι λύκοι μπήκαν σε περιφραγμένη αυλή σπιτιού, σε σημείο με έντονο φωτισμό και κοντά στο κέντρο του χωριού.

Σύμφωνα με τον κ. Κίτσιο, η επίθεση έγινε «αθόρυβα» μέσα στη νύχτα χωρίς κάποιος από τους γείτονες να ακούσει το παραμικρό. «Απέφευγα τις επικίνδυνες περιοχές στο βουνό, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τους έβρισκα μέσα στην αυλή μου», σημείωσε σε δήλωσή του.

Η κυνηγετική κοινότητα της Ηπείρου βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι επιθέσεις λύκων τείνουν να γίνουν καθημερινότητα, με τα άγρια ζώα να δείχνουν πλέον πλήρη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία και τους κατοικημένους οικισμούς.

Οι κυνηγοί ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και το Δασαρχείο την άμεση λήψη μέτρων και τη συστηματική καταγραφή των επιθέσεων, καθώς το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο την απώλεια ζώων, αλλά την ασφάλεια των ίδιων των κατοίκων στα χωριά τους.

