Αρμενία: Κατασκευάζεται άγαλμα του Ιησού που θα φτάνει τα 77 μέτρα
Το έργο ανεγείρεται στο όρος Χάτις κοντά στο Γερεβάν και χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο δισεκατομμυριούχο Γκαγκίκ Τσαρουκιάν
Snapshot
- Στο όρος Χάτις κοντά στο Γερεβάν κατασκευάζεται άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 33 μέτρων.
- Η συνολική κατασκευή μαζί με τη βάση θα φτάνει περίπου τα 77 μέτρα.
- Το έργο χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο δισεκατομμυριούχο Γκαγκίκ Τσαρουκιάν.
- Το άγαλμα ενδέχεται να γίνει ένα από τα ψηλότερα αγάλματα του Ιησού στον κόσμο, ξεπερνώντας το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Η Αρμενία κατασκευάζει ένα γιγαντιαίο άγαλμα του Ιησού Χριστού που θα μπορούσε να γίνει ένα από τα ψηλότερα στον κόσμο.
Το έργο ανεγείρεται στο όρος Χάτις κοντά στο Γερεβάν και χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο δισεκατομμυριούχο Γκαγκίκ Τσαρουκιάν.
Το ίδιο το άγαλμα αναμένεται να έχει ύψος 33 μέτρα, ενώ ολόκληρη η κατασκευή μαζί με τη βάση του θα φτάνει περίπου τα 77 μέτρα — ξεπερνώντας δυνητικά το διάσημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
