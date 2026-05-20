Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ενίσχυση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένας ισχυρός θερμικός θόλος αναπτύσσεται πάνω από την Ευρώπη, προκαλώντας απότομη άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Η θερμή αέρια μάζα προέρχεται από Βορειοδυτική Αφρική και επεκτείνεται προς Βαλκάνια και Ελλάδα.
  • Στα Βαλκάνια, η θερμοκρασία θα είναι 10
  • 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τοπικές τιμές άνω των 30 βαθμών.
  • Στην Ελλάδα, η ζέστη θα γίνει αισθητή από το τέλος της εβδομάδας, με θερμοκρασίες έως και πάνω από 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές και αστικά κέντρα.
  • Ο θερμικός θόλος εμποδίζει τη δημιουργία νεφώσεων και καταιγίδων, οδηγώντας σε παρατεταμένα κύματα ζέστης.
Μόλις λίγες ημέρες μετά την ασυνήθιστα ψυχρή εισβολή αρκτικών αερίων μαζών που επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης στα μέσα Μαΐου, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά.

Μια ισχυρή ατμοσφαιρική αναδίπλωση οδηγεί σε απότομη μετάβαση προς συνθήκες έντονης ζέστης, με τον σχηματισμό ενός εκτεταμένου «θερμικού θόλου» πάνω από την ήπειρο.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ενίσχυση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ο οποίος επεκτείνεται από τη Βορειοδυτική Αφρική προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως «καπάκι» που εγκλωβίζει τον θερμό αέρα, οδηγώντας σε συνεχή θέρμανση των κατώτερων στρωμάτων.

Η αλλαγή της κυκλοφορίας αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά και τα Βαλκάνια, καθώς η θερμή αέρια μάζα θα κινηθεί ανατολικά και νοτιοανατολικά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ισχυρή άνοδος της θερμοκρασίας στην Ευρώπη και επέκταση προς τα Βαλκάνια

Στην Ιβηρική Χερσόνησο ήδη καταγράφονται θερμοκρασίες που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμή εισβολή θα κινηθεί βόρεια προς τη Γαλλία, τη Γερμανία και στη συνέχεια προς την Κεντρική Ευρώπη.

Σταδιακά, η θερμή αέρια μάζα θα επεκταθεί προς τα Βαλκάνια, ανεβάζοντας αισθητά τον υδράργυρο. Σε πολλές περιοχές της περιοχής αναμένονται θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, εξέλιξη που παραπέμπει σε συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.

Στα Βαλκάνια, από το Σαββατοκύριακο και μετά, η θερμή εισβολή θα γίνει πιο αισθητή, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου ή και να τους ξεπερνούν, κυρίως σε πεδινές περιοχές και αστικά κέντρα.

Η εικόνα του καιρού στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης. Η ηπειρωτική χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση θερμών αερίων μαζών, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Σε αρκετές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας οι θερμοκρασίες θα προσεγγίσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείεται να καταγραφούν και υψηλότερες τιμές. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η ζέστη θα είναι επίσης έντονη, με πιο ήπιες όμως διακυμάνσεις λόγω της θαλάσσιας επίδρασης.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει συνθήκες σταθερότητας, με περιορισμένη νεφοκάλυψη και αυξημένη ηλιοφάνεια, στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τι είναι ο θερμικός θόλος

Ο «θερμικός θόλος» είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που σχετίζεται με την εγκατάσταση ενός ισχυρού αντικυκλώνα σε ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας. Η καθοδική κίνηση του αέρα λειτουργεί σαν «καπάκι», παγιδεύοντας τη θερμότητα κοντά στο έδαφος και εμποδίζοντας την ανάπτυξη νεφώσεων και καταιγίδων.

Όταν το φαινόμενο αυτό διαρκεί αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες, μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένα κύματα ζέστης και τοπικά σε συνθήκες καύσωνα.

Για τα Βαλκάνια συνολικά, η εικόνα μέχρι και τα τέλη Μαΐου παραπέμπει σε ένα έντονα θερμό μοτίβο, με θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τον μέσο όρο. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Σερβία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της θερμής εισβολής, με τις συνθήκες να θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά άνοιξη.

Παρά την ένταση της ζέστης, η ακριβής εξέλιξη θα εξαρτηθεί από το πόσο ανατολικά θα επεκταθεί ο αντικυκλώνας τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό του καιρού δείχνει να αλλάζει ριζικά, με τα Βαλκάνια να εισέρχονται σε μια περίοδο παρατεταμένης θερμής αστάθειας.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

