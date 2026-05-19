El Niño - Κολυδάς: Τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και γιατί δεν χρειάζεται πανικός

Snapshot Το El Niño είναι μια φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού–ατσφαιρας στον τροπικό Ειρηνικό που επηρεάζει τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως.

Οι πιο έντονες επιπτώσεις του El Niño εμφανίζονται στον τροπικό Ειρηνικό, την Αμερική, την Αυστραλία, τη νότια Ασία και τμήματα της Αφρικής.

Η επίδραση του El Niño στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα είναι έμμεση, ασθενέστερη και όχι πάντα σταθερή λόγω τοπικών και περιφερειακών κλιματικών παραγόντων.

Δεν είναι επιστημονικά ορθό να αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα αποκλειστικά στο El Niño.

Η σωστή ενημέρωση απαιτεί βασισμένη σε επίσημα δεδομένα παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και εποχικά προγνωστικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Πολλές είναι οι αναφορές το τελευταίο διάστημα για το Ελ Νίνιο του 2026-2027. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 140 ετών και να προκαλέσει ακραίες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα.

Ωστόσο ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζει πόσο το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα και εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η αλήθεια γύρω από το El Niño χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υπερβολές. Σύμφωνα με τον WMO και τη NOAA, το El Niño είναι μια φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού–ατμόσφαιρας στον τροπικό Ειρηνικό, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη. Συνήθως έχει θετική επίδραση στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χώρα επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο. Οι πιο άμεσες και ισχυρές επιπτώσεις εμφανίζονται κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη νότια Ασία και σε τμήματα της Αφρικής. Για την Ευρώπη και ειδικότερα για την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, η επίδραση του El Niño είναι έμμεση, ασθενέστερη και όχι πάντα σταθερή. Παρεμβάλλονται ισχυρότεροι περιφερειακοί παράγοντες, όπως η κυκλοφορία στον Ατλαντικό, η Βόρεια Ατλαντική Ταλάντωση, οι αντικυκλώνες, οι ψυχρές λίμνες και οι τοπικές συνθήκες της Μεσογείου.

Επομένως, δεν είναι επιστημονικά σωστό να αποδίδουμε εκ των προτέρων έναν καύσωνα, μια ξηρασία ή έναν βαρύ χειμώνα στην Ελλάδα αποκλειστικά στο El Niño. Το φαινόμενο αποτελεί έναν σημαντικό παγκόσμιο κλιματικό παράγοντα, αλλά στη χώρα μας η επιρροή του δεν είναι τόσο καθαρή ώστε να δικαιολογεί τίτλους πανικού. Η σωστή ενημέρωση βασίζεται στα επίσημα στοιχεία, στα εποχικά προγνωστικά συστήματα και κυρίως στη διαρκή παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας όσο πλησιάζει η περίοδος ενδιαφέροντος.

ΕΛ ΝΙΝΙΟ 2026 : ΤΙ ΞΕΡΟΥΜΕ , ΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

✅Η αλήθεια γύρω από το El Niño χρειάζεται ψυχραιμία και όχι υπερβολές. Σύμφωνα με τον WMO και τη NOAA, το El Niño είναι μια φυσική διακύμανση του συστήματος ωκεανού–ατμόσφαιρας… pic.twitter.com/qNrZabieun — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Διαβάστε επίσης