Πέθανε ο Βαγγέλης Τρικεριώτης - Ήταν ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία»

Πέθανε ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία», Βαγγέλης Τρικεριώτης, όπως έγινε γνωστό χθες, Δευτέρα.

Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης είχε αποφοιτήσει από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια, το οποίο σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές.

