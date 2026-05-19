Χανιά: Τους «έκαψαν» τα σκουπίδια και τα κλαδιά - «Καμπάνες» 3.000 ευρώ για παράνομες καύσεις

Σε δύο περιπτώσεις παράνομων καύσεων σε περιοχές του Δήμου Χανίων παρενέβησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες, 18 Μαΐου, στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης που εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περίοδο, με στόχο την πρόληψη περιστατικών που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Στην πρώτη περίπτωση, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε να προχωρά σε καύση απορριμμάτων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμο 1.125 ευρώ σε ημεδαπό για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, επίσης σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους πολίτες, καθώς ακόμη και φαινομενικά περιορισμένες καύσεις μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνα περιστατικά, ιδιαίτερα όταν επικρατούν άνεμοι ή ξηρές συνθήκες.

