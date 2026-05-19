Χανιά: Τους «έκαψαν» τα σκουπίδια και τα κλαδιά - «Καμπάνες» 3.000 ευρώ για παράνομες καύσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Στους Δήμους Χανίων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 ευρώ για παράνομες καύσεις απορριμμάτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών.
  • Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαΐου στο πλαίσιο αυξημένης επιτήρησης κατά την αντιπυρική περίοδο.
  • Πρόστιμο 1.875 ευρώ επιβλήθηκε σε ημεδαπό για καύση απορριμμάτων, ενώ πρόστιμο 1.125 ευρώ σε άλλον για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.
  • Η Πυροσβεστική τονίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά την αντιπυρική περίοδο λόγω κινδύνου πυρκαγιάς από καύσεις.
Σε δύο περιπτώσεις παράνομων καύσεων σε περιοχές του Δήμου Χανίων παρενέβησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες, 18 Μαΐου, στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης που εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περίοδο, με στόχο την πρόληψη περιστατικών που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Στην πρώτη περίπτωση, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ σε ημεδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε να προχωρά σε καύση απορριμμάτων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμο 1.125 ευρώ σε ημεδαπό για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, επίσης σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους πολίτες, καθώς ακόμη και φαινομενικά περιορισμένες καύσεις μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνα περιστατικά, ιδιαίτερα όταν επικρατούν άνεμοι ή ξηρές συνθήκες.

