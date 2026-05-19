Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
Η 45χρονη άφησε την 4χρονη κόρη της για περίπου δύο ώρες μόνη της στο σπίτι
Στη σύλληψη μίας 45χρονης αλλοδαπής προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Μαϊου αστυνομικοί, έπειτα από περιστατικό παραμέλησης ανηλίκου που σημειώθηκε στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 14:30 το μεσημέρι η 45χρονη είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της για περίπου δύο ώρες, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
