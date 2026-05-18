Νικητές των Βραβείων «Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» οι Βασίλης Μπούτσικος και Έβελυν Ασουάντ

Ανακοινώθηκαν οι φετινοί νικητές του Βραβείου Χορν και του Βραβείου Μελίνα Μερκούρη, δύο από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο του ελληνικού θεάτρου.

Το Βραβείο Χορν απονεμήθηκε στον Βασίλη Μπούτσικο, αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή σκηνική παρουσία και την καλλιτεχνική του πορεία κατά τη φετινή θεατρική σεζόν.

Το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη απονεμήθηκε στην Έβελυν Ασουάντ, για την ερμηνεία και τη συνολική συμβολή της στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο.

Συγκινημένη μίλησε για τον θρήνο τον πόλεμο και τον πόνο, με αφορμή τον ρόλο της Κασσάνδρας για τον οποίο βραβεύεται. «Η Κασσάνδρα συμβολίζει τον αποδυναμωμένο της κοινωνίας και το τραύμα που κουβαλάμε από τέτοιες καταστάσεις. Είναι κάτι διαχρονικό και οφείλουμε να στηρίζουμε τον σεβασμό προς κάθε άνθρωπο. Υπό αυτή την έννοια ως καλλιτέχνες στηρίζουμε το δόγμα η τέχνη για τον άνθρωπο», ανέφερε η Έβελυν Ασουάντ μετά την παραλαβή του βραβείου.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον θεσμό, καθώς τα δύο βραβεία απονέμονται πλέον, για πρώτη φορά, από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ψήφιση του Νόμου 5179/2025.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Ακροπόλ Παλλάς, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής ενίσχυσης των βραβείων και τη συμβολή τους στην προώθηση του σύγχρονου πολιτιστικού έργου της χώρας.

Η ανάληψη της διοργάνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού σηματοδοτεί την αναβάθμιση του θεσμού και ενισχύει τη διαφάνεια, το κύρος και την εξωστρέφειά του.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε παρουσία ανθρώπων του θεάτρου, καλλιτεχνών και εκπροσώπων του πολιτιστικού χώρου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα γενιά ηθοποιών και στη θεατρική δημιουργία.

Τα δύο βραβεία αποτελούν θεσμούς με ιδιαίτερη βαρύτητα για το ελληνικό θέατρο, καθώς κάθε χρόνο αναδεικνύουν καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για το ταλέντο, τη συνέπεια και τη σκηνική τους παρουσία.

