Europe Gulf Forum: Ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα

Το Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον,

Newsbomb

Europe Gulf Forum: Ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα
Parsons Media for Knox Digital
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρώτο Europe Gulf Forum συγκέντρωσε 23 ηγέτες και θεσμικούς αξιωματούχους για συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών.
  • Η σύνοδος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής σε τομείς όπως ασφάλεια, οικονομία, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία.
  • Συζητήθηκαν τρεις βασικοί άξονες συνεργασίας: στρατηγικές υποδομές, τεχνολογική συνεργασία και ασφάλεια, καθώς και μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
  • Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να καθιερώσουν το Europe Gulf Forum ως μόνιμο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών.
Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε το πρώτο Europe Gulf Forum το οποίο αποτέλεσε ένα εγχείρημα διεθνούς διαλόγου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

23 αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σε μία σύνοδο κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσουν τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα εγχείρημα διεθνούς διαλόγου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά τόσες κορυφαίες πολιτικές και θεσμικές προσωπικότητες, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών.

Το Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ενώ έφερε στο ίδιο τραπέζι ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους κυβερνήσεων των δύο περιοχών, εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και κρατικών επενδυτικών οργανισμών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, Προέδρου του Ομίλου Antenna, μαζί με το Atlantic Council.

Europe Gulf Forum - Day One

Κοινός στόχος όλων ήταν η ενίσχυση μακροπρόθεσμων συνεργασιών και η διαμόρφωση κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων για το μέλλον των δύο περιοχών. Οι συζητήσεις εστίασαν στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η ασφάλεια, η διαχείριση διεθνών οικονομικών κρίσεων, η προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, της άμυνας και της τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια του Europe Gulf Forum, οι συμμετέχοντες συζήτησαν, επίσης, τη διαρκώς εξελισσόμενη γεωπολιτική και οικονομική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου, αναδεικνύοντας τρεις βασικούς άξονες συνεργασίας για τους επόμενους μήνες: τις στρατηγικές υποδομές, τη συνεργασία στην τεχνολογία και την ασφάλεια, καθώς και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη καθιέρωσης του Europe Gulf Forum, ως σταθερού και οργανωμένου πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Στο Forum συμμετείχαν οι:

Alexander Stubb, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας
Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Giorgia Meloni, Πρωθυπουργός της Ιταλίας
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Πρωθυπουργός του Κατάρ
Sheikh Ahmad Abdullah AlAhmad Al-Sabah, Πρωθυπουργός του Κράτους του Κουβέιτ
David Lammy MP, Lord Chancellor, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
Kristalina Georgieva, Επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Eurogroup
Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού
Adel Al-Jubeir, Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
Sheikh Jarrah Jaber AlAhmad Al-Sabah, Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους του Κουβέιτ
Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας του Βασιλείου του Μπαχρέιν
Jasem Mohamed Albudaiwi, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
Δρ. Anwar Mohammed Gargash, Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Βασιλείου του Μπαχρέιν
Nasser bin Saad Al Khathran, Γενικός Διευθυντής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
Sir Tony Blair KG, Senior Advisor του Ομίλου Antenna και πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου
Amos Hochstein, Πρώην Ανώτερος Σύμβουλος του Λευκού Οίκου και του τέως Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Joe Biden για θέματα ενέργειας και επενδύσεων
Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Europe Gulf Forum
Frederick Kempe, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Atlantic Council & Πρόεδρος του Europe Gulf Forum.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Σοβαρό περιστατικό βίας στις φυλακές - Ισοβίτης φέρεται να επιτίθεται σε κρατούμενους

21:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικητές των Βραβείων «Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» οι Βασίλης Μπούτσικος και Έβελυν Ασουάντ

21:41LIFESTYLE

Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

21:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία - Μήνυμα στην Τουρκία

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε αγρότες για να παίρνει «χρυσές» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Όποιος δεν λύγιζε, έτρωγε ξύλο»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Europe Gulf Forum: Ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Γιούχαραν τον πρώην CEO της Google όταν μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Βίντεο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς σκοτώθηκε η 24χρονη στρατιωτικός έπειτα από την επίδειξη μπροστά στον βασιλιά Κάρολο

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν ξέρει τι «θα συμβεί σύντομα»

20:30LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της - «Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε για γενέθλια, οδήγησε μεθυσμένος και έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ - «Απέφυγα μία γάτα», είπε

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης: «Είναι αδιανόητο να δανείζεται ο Δήμος και να φεσώνετε τον Αθηναίο δημότη»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο – Αυστηρότεροι έλεγχοι για τον Έμπολα

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος - Η ανακοίνωση του Λιμενικού και η σύλληψη

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

19:26LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν με μαγιό σε παραλία της Χαβάης - Εικόνες

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν – Ρισκάρει επανέναρξη του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πώς σκοτώθηκε η 24χρονη στρατιωτικός έπειτα από την επίδειξη μπροστά στον βασιλιά Κάρολο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κύκλωμα ξυλοκοπούσε αγρότες για να παίρνει «χρυσές» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Όποιος δεν λύγιζε, έτρωγε ξύλο»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καβγά

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν ξέρει τι «θα συμβεί σύντομα»

21:41LIFESTYLE

Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ