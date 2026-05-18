Europe Gulf Forum: Ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα

Snapshot Το πρώτο Europe Gulf Forum συγκέντρωσε 23 ηγέτες και θεσμικούς αξιωματούχους για συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών.

Η σύνοδος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής σε τομείς όπως ασφάλεια, οικονομία, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία.

Συζητήθηκαν τρεις βασικοί άξονες συνεργασίας: στρατηγικές υποδομές, τεχνολογική συνεργασία και ασφάλεια, καθώς και μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να καθιερώσουν το Europe Gulf Forum ως μόνιμο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε το πρώτο Europe Gulf Forum το οποίο αποτέλεσε ένα εγχείρημα διεθνούς διαλόγου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

23 αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σε μία σύνοδο κεκλεισμένων των θυρών για να συζητήσουν τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα εγχείρημα διεθνούς διαλόγου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά τόσες κορυφαίες πολιτικές και θεσμικές προσωπικότητες, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών.

Το Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ενώ έφερε στο ίδιο τραπέζι ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους κυβερνήσεων των δύο περιοχών, εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και κρατικών επενδυτικών οργανισμών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, Προέδρου του Ομίλου Antenna, μαζί με το Atlantic Council.

Κοινός στόχος όλων ήταν η ενίσχυση μακροπρόθεσμων συνεργασιών και η διαμόρφωση κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων για το μέλλον των δύο περιοχών. Οι συζητήσεις εστίασαν στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η ασφάλεια, η διαχείριση διεθνών οικονομικών κρίσεων, η προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, της άμυνας και της τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια του Europe Gulf Forum, οι συμμετέχοντες συζήτησαν, επίσης, τη διαρκώς εξελισσόμενη γεωπολιτική και οικονομική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου, αναδεικνύοντας τρεις βασικούς άξονες συνεργασίας για τους επόμενους μήνες: τις στρατηγικές υποδομές, τη συνεργασία στην τεχνολογία και την ασφάλεια, καθώς και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

01 06 Αριστερά: Απόστολος Τζιτζικώστας Δεξιά: Christine Lagarde Πηγή: Parsons Media for Knox Digital 02 06 Giorgia Meloni Πηγή: Parsons Media for Knox Digital 03 06 Αριστερά: Tony Blair Δεξιά: David Lammy Πηγή: Parsons Media for Knox Digital 04 06 Αριστερά: H.E. Adel Al-Jubeir, Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου τηςΣαουδικής Αραβίας Δεξιά: Alexander Stubb Πηγή: Parsons Media for Knox Digital 05 06 Αριστερά: Alexander StubbΔεξιά: Giorgia Meloni Πηγή: Parsons Media for Knox Digital 06 06 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πηγή: Parsons Media for Knox Digital

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη καθιέρωσης του Europe Gulf Forum, ως σταθερού και οργανωμένου πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Στο Forum συμμετείχαν οι:

Alexander Stubb, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας

Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Giorgia Meloni, Πρωθυπουργός της Ιταλίας

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Πρωθυπουργός του Κατάρ

Sheikh Ahmad Abdullah AlAhmad Al-Sabah, Πρωθυπουργός του Κράτους του Κουβέιτ

David Lammy MP, Lord Chancellor, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου

Kristalina Georgieva, Επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Eurogroup

Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού

Adel Al-Jubeir, Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Sheikh Jarrah Jaber AlAhmad Al-Sabah, Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους του Κουβέιτ

Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας του Βασιλείου του Μπαχρέιν

Jasem Mohamed Albudaiwi, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Δρ. Anwar Mohammed Gargash, Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Βασιλείου του Μπαχρέιν

Nasser bin Saad Al Khathran, Γενικός Διευθυντής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Sir Tony Blair KG, Senior Advisor του Ομίλου Antenna και πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

Amos Hochstein, Πρώην Ανώτερος Σύμβουλος του Λευκού Οίκου και του τέως Προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Joe Biden για θέματα ενέργειας και επενδύσεων

Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Europe Gulf Forum

Frederick Kempe, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Atlantic Council & Πρόεδρος του Europe Gulf Forum.