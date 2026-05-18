Βρετανία: Πώς σκοτώθηκε η 24χρονη στρατιωτικός έπειτα από την επίδειξη μπροστά στον βασιλιά Κάρολο

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος της 24χρονης στρατιωτικού Ciara Sullivan, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από το άλογό της, λίγο μετά την ολοκλήρωση επίδειξης στο Royal Windsor Horse Show μπροστά στον βασιλιά Κάρολο.

Η Lance Bombardier Ciara Sullivan, μέλος της King's Troop, Royal Horse Artillery, τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης. Η 27χρονη έπεσε από το άλογό της περίπου στις 7 το απόγευμα, αμέσως αφού είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, και παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της επί τόπου.

Φίλοι και συγγενείς τη χαρακτήρισαν «όμορφη ψυχή» που «έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε». Ο πατέρας της, Πατ, ανάρτησε φωτογραφία της στα social media γράφοντας: «Η τιμή. Η υπηρεσία. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ». Η μητέρα της, Γουέντι, ευχαρίστησε όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, σημειώνοντας: «Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που αφιερώσατε χρόνο να γράψετε αυτό. Έκανε αυτό που αγαπούσε».

Η αστυνομία του Thames Valley ανέφερε ότι ο θάνατός της παραμένει ανεξήγητος, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος και λυπημένος» από την απώλειά της και θα επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Η Ciara Sullivan είχε ενταχθεί στον βρετανικό στρατό το 2020 και στην King's Troop τον Ιούνιο του 2021. Είχε συμμετάσχει σε τελετουργικές αποστολές, ανάμεσά τους στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και στη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

