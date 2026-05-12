Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: «Μπράβο που έβαλες τον Τραμπ στη θέση του» - Βίντεο

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: «Μπράβο που έβαλες τον Τραμπ στη θέση του»

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε βρεθεί τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ, όπου μίλησε στο Κογκρέσο, αντιδρώντας στις επιθέσεις του Τραμπ κατά της Βρετανίας και του ΝΑΤΟ

Μίλτος Τσεκούρας

Ο βασιλιάς Κάρολος με τον Ροντ Στιούαρτ, τον Ρόνι Γουντ και τη σύζυγό του

Ο Ροντ Στιούαρτ άφησε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον βασιλιά Κάρολο, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του φιλανθρωπικού οργανισμού «The King’s Trust».

Σύμφωνα με βίντεο από τη συνομιλία τους, ο βετεράνος ροκ τραγουδιστής απευθύνθηκε στον μονάρχη λέγοντας: «Μπορώ να πω, μπράβο για την Αμερική. Ήσασταν υπέροχος. Απολύτως υπέροχος. Έβαλες εκείνο το μικρό καθαρματάκι (σσ. τον Τραμπ) στη θέση του».

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε βρεθεί τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ, όπου μίλησε στο Κογκρέσο, αντιδρώντας στις επιθέσεις του Τραμπ κατά της Βρετανίας και του ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου, σχολίασε με χιούμορ ότι «αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά!».

«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ»

Σε συνέντευξή του στο Radio Times το 2025, ο Στιούαρτ είχε αναφέρει ότι στο παρελθόν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο αυτό πλέον δεν ισχύει. «Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ», είπε, σημειώνοντας ακόμη ότι από τότε που ανέλαβε την προεδρία «έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Κάποιος που δεν γνώριζα».

Ο τραγουδιστής είχε αντιδράσει δημόσια και μετά τις επικρίσεις του Τραμπ προς τα βρετανικά και νατοϊκά στρατεύματα για τη στάση τους στο Αφγανιστάν. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, τόνισε ότι τρέφει βαθύ σεβασμό για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του και υπογράμμισε πως τον ενόχλησαν ιδιαίτερα οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Ο Στιούαρτ δεν έχει κρύψει κατά καιρούς τις πολιτικές του απόψεις. Πέρυσι, λίγο πριν από την εμφάνισή του στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, είχε καλέσει τους Βρετανούς ψηφοφόρους να στηρίξουν τον Νάιτζελ Φάρατζ, δηλώνοντας στους Times: «Έχουμε βαρεθεί τους Τόρις. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στον Φάρατζ. Κάνει καλή εντύπωση… Γνωρίζω μερικούς από την οικογένειά του. Γνωρίζω τον αδελφό του και τον συμπαθώ αρκετά».

