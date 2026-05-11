Βασιλιάς Κάρολος: Συναντήθηκε με καρκινοπαθείς σε νοσοκομείο του Λονδίνου

Snapshot Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το νοσοκομείο Guy’s στο Λονδίνο και συναντήθηκε με καρκινοπαθείς ασθενείς.

Δοκίμασε να χειριστεί το επαναστατικό χειρουργικό ρομπότ Da Vinci πέμπτης γενιάς, που βελτιώνει την ακρίβεια και μειώνει τον χρόνο ανάρρωσης σε επεμβάσεις στην ουροδόχο κύστη.

Η σειρά ρομπότ Da Vinci έχει χρησιμοποιηθεί σε 15.000 ασθενείς στο νοσοκομείο Guy’s και σε δύο εκατομμύρια παγκοσμίως τα τελευταία 20 χρόνια.

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της 300ής επετείου του νοσοκομείου Guy’s στο Κέντρο Καρκίνου Guy’s.

Ο Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024, ανταποκρίθηκε καλά στη θεραπεία και έχει μεταβεί σε προληπτική φάση, συνεχίζοντας τα δημόσια καθήκοντά του. Snapshot powered by AI

Το νοσοκομείο Guy’s στο Λονδίνο επισκέφθηκε σήμερα βασιλιάς Κάρολος, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με καρκινοπαθείς.

Σε μία από τις συζητήσεις που είχε με ασθενείς, ο 69χρονος Ρέιμοντ Μπέρτζες, είπε στον βασιλιά ότι η χημειοθεραπεία του τον είχε αφήσει ανίκανο να γευτεί ορισμένα φαγητά.

«Όλο το προσωπικό ήταν φανταστικό, όλοι τόσο φιλόξενοι και υπέροχοι. Είναι πολύ άνετα εδώ. Απλά δεν μπορώ να γευτώ τίποτα, εκτός από λεμόνια και λάιμ ως επί το πλείστον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρέιμοντ, με τον Κάρολο να απαντά: «Είναι ένα απαίσιο είδος μεταλλικής γεύσης. Δεν βοηθάει ακριβώς στο φαγητό».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Κάρολος δοκίμασε να χειριστεί ένα επαναστατικό χειρουργικό ρομπότ στο κορυφαίο παγκοσμίως νοσοκομείο για τον καρκίνο.

Παρακολούθησε μια βήμα-βήμα παρουσίαση του νέου χειρουργικού συστήματος Da Vinci πέμπτης γενιάς, το οποίο επιτρέπει μικρότερες και πιο ακριβείς τομές κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στην ουροδόχο κύστη. Το ρομπότ, το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση από το βρετανικό σύστημα υγείας, θα βοηθήσει στη μαζική μείωση του χρόνου χειρουργικής επέμβασης και ανάρρωσης των ασθενών λόγω της τεράστιας ακρίβειάς του.

Η σειρά μηχανημάτων Da Vinci έχει χρησιμοποιηθεί σε 15.000 ασθενείς στο νοσοκομείο τα τελευταία 20 χρόνια και σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ο Κάρολος αργότερα σχολίασε πώς το ρομπότ ήταν μια «θαυμάσια εφεύρεση».

Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο της 300ής επετείου του Νοσοκομείου Guy’s, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Καρκίνου Guy’s.

Φεύγοντας από το νοσοκομείο, ο Κάρολος χαιρέτησε ένα πλήθος άνω των 150 ασθενών και προσωπικού στο λόμπι του κέντρου καρκίνου.

The King met cancer patients at Guy’s Hospital, London today.



He also tried his hand at operating a revolutionary surgical robot. pic.twitter.com/f5yHaetN3D — Emily Ferguson (@emilyinpalace) May 11, 2026

Η μάχη του Καρόλου με τον καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε και ο ίδιος με μια άγνωστη μορφή καρκίνου στις αρχές του 2024 και τον Δεκέμβριο του 2025, ο μονάρχης είπε στους Βρετανούς ότι είχε λάβει το πράσινο φως για να μειώσει το θεραπευτικό του σχέδιο.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο Κάρολος είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία και ότι οι γιατροί του τον έχουν μεταφέρει σε «προληπτική φάση».

Απείχε λιγότερο από τρεις μήνες από τα δημόσια καθήκοντά του μετά την αρχική του διάγνωση, αλλά σύντομα επέστρεψε στην εργασία του και επανέλαβε τα διεθνή ταξίδια, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαντλητικού ταξιδιού στην Αυστραλία και τη Σαμόα.

Διαβάστε επίσης