Στο Χάρλεμ ο βασιλιάς Κάρολος: Το κοπλιμέντο που δέχθηκε για τα μαλλιά του και η βόλτα στο κοτέτσι

Snapshot Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ επισκέφθηκε αστική φάρμα στο Χάρλεμ, όπου τάισε κοτόπουλα και περιηγήθηκε σε λαχανκηπο και κοτέτσι.

Μαθητές της τοπικής κοινότητας τον ξενάγησαν στους χώρους της φάρμας και του έκαναν κοπλιμέντο για τα μαλλιά του.

Ο Βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου.

Η βασίλισσα Καμίλα παρευρέθηκε σε εκδήλωση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για το φιλανθρωπικό της ίδρυμα, The Queen's Reading Room.

Στην πρώτη του επίσκεψη στις ΗΠΑ ως Βρετανός μονάρχης, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ περιόδευσε στην πρωτεύουσα του έθνους, όπου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλν Τραμπ και απευθύνθηκε σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο ενός πολυήμερου ταξιδιού για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ



Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε μια αστική φάρμα στο Χάρλεμ και τάισε με χαρά ένα κοπάδι κοτόπουλα, περιηγήθηκε σε έναν λαχανόκηπο και συζήτησε για μανιτάρια κατά τη διάρκεια μίας χαλαρής βόλτας στο «Μεγάλο Μήλο» την Τετάρτη . Ο 77χρονος Βρετανός μονάρχης χαμογέλασε πλατιά καθώς πετούσε μαρούλι σε πεινασμένες κότες δίπλα σε παιδιά στο Harlem Grown, μια κοινοτική ομάδα που μετατρέπει τα οικόπεδα της πόλης σε βιώσιμα αγροκτήματα.

«Βοηθήστε μας να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος» λένε οι μαθητές στον βασιλιά Κάρολο AP

«Του έδωσα τα μικρά φύλλα για τα κοτόπουλα και τα τάισε. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το διασκέδασε», είπε η 12χρονη Αλάνα Σίρα, η οποία βοήθησε τον βασιλιά να ταΐσει τα πτηνά στην οδό West 134th κοντά στη λεωφόρο Malcom X.«Είναι τόσο ευγενικός, πολύ σεβαστικός, όχι αυτό που θα περίμενες από έναν βασιλιά - αλλά με την καλή έννοια», είπε από την πλευρά της 13χρονη Ελιάνα Χάτσον.

Μέλη του Harlem Grown και μαθητές από την Ακαδημία Thurgood Marshall τον ξενάγησαν στα υπερυψωμένα παρτέρια, το θερμοκήπιο, το υπόστεγο εργαλείων, τον σταθμό κομποστοποίησης, τα κοτέτσια, τις κυψέλες μελισσών στη μέση ενός οικοδομικού τετραγώνου. Κάποια στιγμή, ένας από τους μαθητές έκανε ένα κομπλιμέντο για τον Βασιλιά: «Μου αρέσουν τα μαλλιά σου», είπε το παιδί. «Όντως; Ωραία», απάντησε ο Βασιλιάς Κάρολος.

Μετά την επίσκεψη στο αγρόκτημα, ο Βασιλιάς σταμάτησε για να σφίξει τα χέρια μερικών θεατών που περίμεναν πίσω από ένα οδόφραγμα. «Είμαι σίγουρος ότι σας χάλασα τη μέρα», είπε ο Κάρολος, αναφερόμενος στο κλείσιμο των δρόμων που ήταν μέρος των μέτρων ασφαλείας που περιέβαλαν την επίσκεψη του μονάρχη.

Ενώ ο βασιλιάς Κάρολος βρισκόταν στο Χάρλεμ, η βασίλισσα Καμίλα έδωσε το παρών σε μία διαφορετική εκδήλωση . Η 78χρονη βασίλισσα γιόρτασε την κοινή αγάπη των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη λογοτεχνία και το φιλανθρωπικό της ίδρυμα, The Queen's Reading Room , στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, ενώ μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Τζένα Μπους Χάγκερ, η Άννα Γουίντουρ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στη Νέα Υόρκη το πρωί της Τετάρτης, αφού πέρασαν δύο ημέρες στην Ουάσινγκτον, από όπου εγκαινίασαν την επίσημη επίσκεψή τους. Το πρόγραμμά τους στην πρωτεύουσα περιελάμβανε δείπνο στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, καθώς και μία ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο. Θα μεταβούν μεταξύ άλλων στη Βιρτζίνια, για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.