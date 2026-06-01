Μητσοτάκης στα «Ποσειδώνια 2026»: Να μην υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Στην τελετή εγκαινίων της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, που πρέπει να διαφυλαχθεί. Ειδικά σε μία συγκυρία που αναδεικνύει έντονα όσο ποτέ τη στρατηγική και γεωπολιτική του σημασία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό πρόκειται για έναν «συντελεστή ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία και της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα εμπορικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς».

Τι είπε για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοίας. Η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική μας επαφή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο

