Θεσσαλονίκη: Δέκα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά κατηγορούμενους της υπόθεσης που αφορά παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Αρχικά, ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή επρόκειτο να παρουσιαστούν δώδεκα κατηγορούμενοι. Ωστόσο, δύο εξ αυτών ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν αύριο μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους της δεύτερης ομάδας.

Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική παρουσία τους σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, σε έναν από τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στην υπόθεση αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν τις σχετικές κατηγορίες.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και διαπίστωσα ότι τα προσωπικά μου στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από τρίτους χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή μου», φέρεται να υποστήριξε μία εκ των κατηγορουμένων. Από την πλευρά του, ιδιωτικός υπάλληλος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση ισχυρίστηκε ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Οι απολογίες αναμένεται να συνεχιστούν αύριο με ακόμη επτά κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τα πρόσωπα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι επικεφαλής της οργάνωσης.

