Διαλύεται ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη - Πληροφορίες για συστράτευση με Τσίπρα

Αναστέλλει τη λειτουργία του το κόμμα μετά την αποχώρηση Κόκκαλη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Snapshot
  • Ο Πέτρος Κόκκαλης παραιτήθηκε από την προεδρία και αποχώρησε από το κόμμα Κόσμος, που είχε ιδρύσει.
  • Η παραίτηση Κόκκαλη οδήγησε στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας του κόμματος.
  • Ο Νίκος Ράπτης θα διευθετήσει τον οργανωτικό επίλογο του Κόσμου και καλεί τα μέλη σε διαδικτυακή συνέλευση για μελλοντικό πολιτικό συντονισμό.
  • Το κόμμα Κόσμος ήταν ο βασικός εκφραστής της πολιτικής οικολογίας και η αποχώρηση Κόκκαλη σηματοδοτεί την πολιτική αποτυχία του εγχειρήματος.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Πέτρος Κόκκαλης ενδέχεται να συμπράξει με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο μέλλον.
Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του κόμματος Κόσμος, το οποίο μάλιστα είχε ιδρύσει, ανακοίνωσε ο Πέτρος Κόκκαλης, στον συμπρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ράπτη.

Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση του κ. Ράπτη, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια σχετική δημόσια δήλωση του κ. Κόκκαλη.

Ο Νίκος Ράπτης αναφέρει ότι το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πέτρος Κόκκαλης του ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κόμμα, ενώ συμπληρώνει ότι «η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».

Ο ίδιος ο Νίκος Ράπτης από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει πλέον νόημα να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως συμπρόεδρος και συνεπώς στην επόμενη συνεδρίαση της Γραμματείας θα διευθετηθεί και η αναστολή λειτουργίας του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο στόχος είναι να συμπαραταχθούν πρόσωπα, και όχι συγκροτημένες πολιτικές ομάδες, από τους χώρους της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Καθώς το Κόσμος ήταν ο βασικός πολιτικός εκφραστής της πολιτικής οικολογίας, αλλά και με δεδομένη την παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη σε εκδηλώσεις όπου βρισκόταν και ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμάται ότι το επόμενο βήμα του κ. Κόκκαλη ενδεχομένως να είναι και η σύμπραξη με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη:

«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Petros Kokkalis μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος – Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.

Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.

Νίκος Ράπτης

1/6/2026».

