«Ήρθε η ώρα να φύγετε!»: Η αντίδραση του Β. Κόκκαλη στον ήχο του 112 στη Βουλή

Η κακοκαιρία φαίνεται πως είχε και... πολιτικές εκφάνσεις, αφού η προειδοποίηση του 112 προς τους πολίτες ώστε να προφυλαχθούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν την Αττική ακούστηκε δυνατά και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής . Στο βήμα τη στιγμή εκείνη βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης , η ομιλία του οποίου διεκόπη από τον ήχο του 112. « Ήρθε η ώρα να φύγετε! » είπε περιπαικτικά ο κ. Κόκκαλης , με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης να μηδενίζει τον χρόνο του βουλευτή προκειμένου να προλάβει να ολοκληρώσει την ομιλία του χωρίς παρεμβολές.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας