«Ήρθε η ώρα να φύγετε!»: Η αντίδραση του Β. Κόκκαλη στον ήχο του 112 στη Βουλή
Ήχησε και στην Ολομέλεια το 112
Η κακοκαιρία φαίνεται πως είχε και... πολιτικές εκφάνσεις, αφού η προειδοποίηση του 112 προς τους πολίτες ώστε να προφυλαχθούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν την Αττική ακούστηκε δυνατά και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.
Στο βήμα τη στιγμή εκείνη βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, η ομιλία του οποίου διεκόπη από τον ήχο του 112.
«Ήρθε η ώρα να φύγετε!» είπε περιπαικτικά ο κ. Κόκκαλης, με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης να μηδενίζει τον χρόνο του βουλευτή προκειμένου να προλάβει να ολοκληρώσει την ομιλία του χωρίς παρεμβολές.
