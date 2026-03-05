Κουβέιτ: Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο – Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα

Το Βρετανικό Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) έλαβε αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμένα Μουμπάρακ Αλ Καμπίρ στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε μικρό σκάφος να απομακρύνεται από το σημείο.

Από μία από τις δεξαμενές φορτίου διαρρέει πετρέλαιο στη θάλασσα, γεγονός που ενδέχεται να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το πλοίο έχει επίσης πάρει νερά, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί πυρκαγιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ το UKMTO καλεί τα διερχόμενα πλοία να κινούνται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.