Ρέθυμνο: Θρασύτατος οδηγός πάρκαρε πάνω σε όδευση τυφλών
«Εξαφάνισε» το πεζοδρόμιο και την όδευση τυφλών για να παρκάρει
Άλλο ένα περιστατικό με όχημα να παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στο Ρέθυμνο.
Το όχημα καταλαμβάνει σχεδόν όλο το πλάτος του πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα όποιος βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο εκείνη τη στιγμή, να χρειαζόταν να βγει προς τα έξω στο οδόστρωμα την ώρα που περνούν διερχόμενα οχήματα, ενώ το αυτοκίνητο έχει σταθμεύσει πάνω στην ειδική όδευση για τυφλούς.
