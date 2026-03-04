Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: «Είναι επιτυχημένος - Του βάζω 15 στα 10»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι επιτυχημένος και ότι «του βάζει 15 στα 10», ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε αποκτήσει πυρηνικά όπλα χρόνια πριν αν δεν είχε καταργήσει τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ομπάμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτήν την δήλωση λίγο πριν την αρχή μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο με θέμα την προστασία των φορολογουμένων.

«Κάποιος ρώτησε σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πώς θα βαθμολογούσα τον πόλεμο στο Ιράν; Εγώ απάντησα, περίπου με 15», είπε στους παρευρισκόμενους στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν χτυπούσαν μέσα σε δύο εβδομάδες «το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο». «Είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση... είναι μια εξαιρετική επίδειξη στρατιωτικής δύναμης», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε χθες ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνική βόμβα.

Ωστόσο, ο Γκρόσι πρόσθεσε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας και η «άρνηση τους να παραχωρήσουν πλήρης πρόσβαση στους επιθεωρητές» αποτελούν λόγο ανησυχίας.

Σχετικά με την ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αυτή βρίσκεται τώρα σε αναταραχή.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση τώρα και η ηγεσία τους χάνεται γρήγορα. Όλοι όσοι φαίνεται να θέλουν να γίνουν ηγέτες, καταλήγουν νεκροί», κατέληξε.

Λευκός Οίκος: Όταν ο Τραμπ απειλεί δεν μπλοφάρει - Οι Ιρανοί δεν ήθελαν ειρήνη

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ανέφερε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «συντριβεί» και το χαρακτηρίζει ως τον «κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως».

«Προηγούμενοι ηγέτες υπήρξαν πολύ αδύναμοι και αναποτελεσματικοί στο να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή», είπε, προτού συνεχίσει πλέκοντας το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ ως του «ανθρώπου των πράξεων».

«Ο πρόεδρος Τραμπ καθιστά αυτά τα τέρατα υπόλογα και εκμηδενίζει οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες», δήλωσε.

«Οι μελλοντικές γενιές Αμερικανών θα ανατρέχουν σε αυτή τη στιγμή ως τη στιγμή που το φάσμα ενός πυρηνικού Ιράν τελείωσε».

«Όταν ο Τραμπ απειλεί, δεν μπλοφάρει. Είναι ο άνθρωπος της δράσης που εξαλείφει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν εκεί που οι προηγούμενες ηγεσίες φάνηκαν αδύναμες».

Μιλώντας για την απόφαση του Τραμπ να πλήξει το Ιράν, η Λίβιτ αναφέρει ότι το καθεστώς «παρέμενε πλήρως προσηλωμένο στην ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος».

«Το καθεστώς έκανε αυτό που έκανε πάντα: είπαν ψέματα, κωλυσιεργούσαν και προσπάθησαν να εμπαίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», προσθέτει. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι προσφέρθηκαν στο Ιράν δωρεάν πυρηνικά καύσιμα για ειρηνική χρήση και κοινά προγράμματα, αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε, επιλέγοντας τον δρόμο του πολέμου και του εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι στόχοι της επιχείρησης «Επική Οργή»

Σύμφωνα με την Κάρολαιν Λέβιτ ο Πρόεδρος Τραμπ έθεσε τέσσερις ξεκάθαρους πυλώνες για την αμερικανική στρατιωτική δράση:

Καταστροφή των πυραύλων και της εγχώριας πυραυλικής βιομηχανίας.

Εξάλειψη του ιρανικού πολεμικού ναυτικού.

Εξουδετέρωση των πληρεξουσίων (proxies) του Ιράν, ώστε να μην αποτελούν πλέον απειλή για την περιοχή.

Διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι 49 αξιωματούχοι του Ιράν «εξαφανίστηκαν από τη Γη», ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ελπίδα των Ιρανών πολιτών για ελευθερία βρίσκεται πλέον στα δικά τους χέρια.

Για την επίθεση στο σχολείο

Η Κάρολαιν Λέβιτ ρωτήθηκε για την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, η οποία σύμφωνα με αναφορές προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 170 ατόμων, και αν οι ΗΠΑ ήταν πίσω από αυτήν. «Όχι, από όσο γνωρίζουμε», απάντησε, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα διερευνάται.

«Θα ήθελα να σας πω με έμφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν στοχεύουν αμάχους, σε αντίθεση με το παραβατικό ιρανικό καθεστώς που στοχεύει αμάχους, σκοτώνει παιδιά, έχει σκοτώσει χιλιάδες δικούς του ανθρώπους τις τελευταίες εβδομάδες και χρησιμοποιεί την προπαγάνδα με μεγάλη αποτελεσματικότητα», λέει.

Η Λέβιτ προσθέτει ότι θα «προειδοποιούσε» τον δημοσιογράφο να μην «κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για στοχοποίηση αμάχων, επειδή αυτό δεν είναι κάτι που κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις».

Ο Λευκός Οίκος αρνείται το σχέδιο χρήσης κουρδικών δυνάμεων για εξέγερση στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει να οπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με την ελπίδα να εμπνεύσει μια λαϊκή εξέγερση στο Ιράν, δηλώνει η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά είναι «εντελώς ψευδής και δεν πρέπει να δημοσιεύεται», προσθέτει.

Η Λέιβιτ αναφέρει, ωστόσο, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συζήτησε με Κούρδους ηγέτες σχετικά με τη βάση που έχουμε στο βόρειο Ιράκ»..

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φάνηκε σήμερα να αποστασιοποιείται από την αναφορά αυτή, δηλώνοντας ότι κανένας από τους στόχους των ΗΠΑ «δεν βασίζεται στην υποστήριξη του οπλισμού οποιασδήποτε συγκεκριμένης δύναμης».

Η απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν δεν προκλήθηκε εξ ολοκλήρου από την κλήση του Νετανιάχου

Η Καρολάιν Λέιβιτ επιβεβαιώνει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την επίθεση ήταν «σημαντική σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα» της στρατιωτικής εκστρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Δευτέρα για να του πει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα συναντιόταν το Σάββατο με την ηγετική του ομάδα, υποδηλώνοντας ότι ήταν μια ευκαιρία να εξοντωθεί ολόκληρη η ομάδα.

Ωστόσο, η Λέιβιτ αρνείται ότι αυτό οδήγησε τον πρόεδρο στην απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν το Σάββατο «στο σύνολό του». «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος, πριν από αυτό το τηλεφώνημα, είχε την αίσθηση ότι το ιρανικό καθεστώς επρόκειτο να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες... στην περιοχή», δηλώνει.

Ο πρόεδρος, λοιπόν, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ του να επιτεθεί πρώτος ή να «καθίσει και να παρακολουθήσει» την επίθεση του Ιράν, προσθέτει.

«Οι πιθανοί ηγέτες που είχαμε κατα νου για το Ιράν σκοτώθηκαν στις επιθέσεις»

Χθες, κατά την έναρξη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο στον Λευκό Οίκο, ο ίδιος αναγνώρισε την αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει στο Ιράν, λέγοντας ότι oι αξιωματούχοι τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούσαν πιθανούς νέους ηγέτες σκοτώθηκαν στην αμερικανοϊσραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε κατά νου είναι νεκροί», δήλωσε ο Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Είπε ότι όποιος αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν είναι πιθανό να είναι «τόσο κακός» όσο ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News ο Τραμπ είπε επίσης ότι τα άτομα που αναγνωρίστηκαν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως πιθανοί διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκαν «στο αρχικό κύμα επιθέσεων».

«Ίσως όσοι επέζησαν να μην είναι ευθυγραμμισμένοι με τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά κανένας από τους ανθρώπους που είχαμε στο μυαλό μας δεν πρόκειται να έρθει στην εξουσία, επειδή είναι όλοι νεκροί» παραδέχθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στη συνέντευξη ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μπορεί να μην είναι πιστός στον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικοινώνησε μαζί του.

Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το τέλος της επίθεσης. «Παρόλο που οι ΗΠΑ επιθυμούν μια γρήγορη και διαρκή ειρήνη, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε το πλήρες εύρος και τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που μπορεί να είναι απαραίτητες», έγραψε ο Τραμπ στην επιστολή προς τον γερουσιαστή Τσαρλς Ε. Γκράσλεϊ της Αϊόβα, τον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας. Η επιστολή, έγραψε ο πρόεδρος, ήταν μια προσπάθεια να «κρατηθεί το Κογκρέσο πλήρως ενημερωμένο» για τη στρατιωτική επιχείρηση, όπως απαιτείται από τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών.

