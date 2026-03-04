Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: «Δικέφαλος» γεμάτος ουσία και «πάτησε» κορυφή!

Δύο πέναλτι του Γερεμέγιεφ, ο Μπάμπα με τύχη και ένα «σκάψιμο» του Κωνσταντέλια, στέλνουν τους Θεσσαλονικείς στην κορυφή και με ψυχολογία στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: «Δικέφαλος» γεμάτος ουσία και «πάτησε» κορυφή!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ ήταν πολλά. Το πρέπει τεράστιο. Έτσι στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 18η αγωνιστική της Super League, στο γήπεδο της Νεάπολης ο αυτοσκοπός ήταν οι τρεις βαθμοί. Η ομάδα του Λουτσέσκου τα κατάφερε με εντυπωσιακό σκορ (1-4) το οποίο δεν δείχνει την δυσκολία με την οποία ήρθε η νίκη για τους Θεσσαλονικείς.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο ΠΑΟΚ «πάτησε» στην κορυφή έχοντας 53 βαθμούς, όσους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Λίγες μέρες πριν το ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» με τους «ερυθρόλευκους». Η Κηφισιά έμεινε στους 24 και τη 10η θέση.

Το ματς δεν ήταν απ’ τα καλύτερα και δεν είχε πολλές φάσεις. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πέναλτι για χέρι του Θεοδωρίδη έφερε το προβάδισμα με τον Γερεμέγιεφ. Ο ΠΑΟΚ δεν «κλείδωνε» το ματς και έτσι στη μία ώρα αγώνα, ο Ρουκουνάκης με αρκετή δόση τύχης, ισοφάρισε για τους γηπεδούχους.

Το άγχος σε μεγάλο βαθμό έδιωξε το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και ο Γερεμέγιεφ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στην τελική ευθεία η Κηφισιά ανοίχτηκε, ο Μπάμπα είδε το σουτ που έκανε να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα, ενώ ο Κωνσταντέλιας επέστρεψε στα γκολ μετά τον τραυματισμό του διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Το φιλμ του αγώνα

27’ Ωραία ενέργεια του Χατσίδη που βρήκε τον Μπάμπα, με το τελείωμα του τελευταίου να είναι άστοχο.

31’ Φάουλ εκτελεσμένο απ’ τον Ζαφείρη, ο Θεοδωρίδης είχε απλωμένο το χέρι του και η μπάλα βρήκε εκεί. Με τον διαιτητή να υποδεικνύει το πέναλτι.

32’ Γκολ 0-1: Ο Γερεμέγιεφ ανέβαλε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στην αντίθετη γωνία απ’ αυτή που επέλεξε ο Ραμίρες, ανοίγοντας το σκορ.

45’ Σουτ του Θεοδωρίδη, μπλόκαρε ο Τσιφτσής χωρίς να ανησυχήσει.

48’ Φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά, τελευταία στιγμή απομάκρυνε ο Κονατέ σχεδόν πάνω απ’ τη γραμμή.

58’ O Μπένι έκανε το σουτ για τους γηπεδούχους, δύσκολη επέμβαση του Τσιφτσή.

60’ Γκολ 1-1: Ο Ρουκουνάκης από μακριά και δεξιά εκτέλεσε φάουλ, κανείς δεν βρήκε την μπάλα και αυτή με την πορεία που είχε κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή!

70’ Ο Σάντσες προωθήθηκε και ο Πέτκοφ σε εναέρια μονομαχία τον βρήκε με τον αγκώνα εντός περιοχής. Ο διαιτητής υπέδειξε το σημείο του πέναλτι για δεύτερη φορά υπέρ του ΠΑΟΚ.

72’ Γκολ 1-2: Ίδιο σκηνικό με τον Γερεμέγιεφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, επέλεξε την αριστερή γωνία και «ψάρεψε» τον Ραμίρες σκοράροντας για δεύτερη φορά!

74’ Ο Πέτκοφ έκανε τη σέντρα, ο Σόουζα με κεφαλιά δεν βρήκε στόχο.

79’ Ωραία αντεπίθεση της Κηφισιάς, τελικός αποδέκτης ο Πόμπο που σούταρε στα σώματα.

88’ Γκολ 1-3: Διώξιμο του Ούγκο Σόουζα, ο Μπάμπα απ’ το ύψος της περιοχής σούταρε με την μπάλα, η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα και κατέληξε στα δίχτυα!

90+2’ Γκολ 1-4: Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να πασάρει με την μία βγάζοντας τετ α τετ τον Κωνσταντέλια, με τον νεαρό να «σκάβει» τον Ραμίρες και να σκοράρει!

90+5' Ο Οζντόεφ βρήκε τον Ιβανούσετ που έκανε την προβολή, με την μπάλα να βρίσκει στα σώματα.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Πέτκοφ – Μπιάνκο, Ιβανούσετς.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (77’ Λαρουσί), Εμπό (87’ Μούσιολικ), Αμανί (60’ Πόμπο), Μπένι (77’ Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60’ Μίγιτς), Ζέρσον Σόουζα.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (61’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (61’ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (23’ Γερεμέγεφ).

