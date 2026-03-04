Κύπριος αξωματούχος: «Οι Γάλλοι έρχονται - Περιμένουμε είναι να είναι παρόντες και οι Βρετανοί»

Η βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο χτυπήθηκε από ένα drone το βράδυ της Κυριακής

Ο Κυριάκος Κούρος, Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καταλάβει ότι η βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο «δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστά από το σύνολο του νησιού», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κυριάκος Κούρος, στο BBC.

«Γι' αυτό είμαστε κατηγορηματικοί: δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο κύριος Κούρος.

«Γι' αυτό θέλουμε συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση, ώστε να μην λάβει αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας και τη ζωή του λαού μας», συμπλήρωσε ο Ύπατος Αρμοστής.

Η βάση της RAF στην Κύπρο χτυπήθηκε από ένα drone το βράδυ της Κυριακής. Από τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο στην Κύπρο, αλλά αυτό δεν θα αποπλεύσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

«Οι Γάλλοι έρχονται. Οπότε, το λιγότερο που περιμένουμε είναι να είναι παρόντες και οι Βρετανοί», κατέληξε ο κύριος Κούρος.

