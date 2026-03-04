Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Ιερουσαλήμ με το Ιράν να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις, αλλά και χτυπήματα με drones, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να σφραγιστεί ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας.

Οι αυστηρές οδηγίες των ισραηλινών αρχών για απαγόρευση μαζικών συναθροίσεων, υπό τον άμεσο κίνδυνο πυραυλικών χτυπημάτων και αντιποίνων, οδήγησαν στο σφράγισμα των θυρών του σημαντικότερου προσκυνήματος της Χριστιανοσύνης, το Ναό της Αναστάσεως.

Η έκρυθμη κατάσταση έχει ανατρέψει πλήρως και το λειτουργικό πρόγραμμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική περίοδο για την Ορθοδοξία, εν μέσω Μεγάλης Σαρακοστής.

Eurokinissi

