Ηρωίδα γιαγιά σκοτώθηκε προσπαθώντας να σώσει τον εγγονό της από παράσυρση αυτοκινήτου

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Οχάιο όταν μία γιαγιά σκοτώθηκε στην προσπάθειά της να σώσει τον εγγονό της από παράσυρση αυτοκινήτου.

Ο σερίφης Matthew O. Hafey δήλωσε ότι το Κέντρο Επικοινωνιών της Κομητείας Pickaway έλαβε κλήση στο 911 σχετικά με το τροχαίο στην οδό Walnut Creek Pike στο Circleville του Οχάιο, στις 10 π.μ. τοπική ώρα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Pickaway (PCSO).

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το όχημα που είχε προσκρούσει σε δέντρο στη νότια πλευρά μιας ιδιοκτησίας, καθώς και μια τραυματισμένη γυναίκα να κείτεται στο έδαφος.

Η έρευνα για το τροχαίο αποκάλυψε ότι το διερχόμενο όχημα κινούνταν προς τα νότια στην Walnut Creek Pike όταν βγήκε από τη δυτική πλευρά του δρόμου και προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα χτυπώντας την άτυχη γυναίκα.

Η 52χρονη Laura J. Hammond προσπάθησε να σώσει τον εγγονό της που βρέθηκε τυχαία στο σημείο της πρόσκρουσης και παγιδεύτηκε ανάμεσα στα δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Ο αρχηγός John Strawser δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο WBNS ότι το παιδί που έσωσε η Hammond ήταν ο εγγονός της, προσθέτοντας: «Η Laura ουσιαστικά σήκωσε το παιδί και το πέταξε μακριά».

Η Hammond έλαβε τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στο Ohio Health Grant Medical Center, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Διαβάστε επίσης