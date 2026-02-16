Βόλος: Τον έσωσε από αυτοκτονία και απείλησε να την σκοτώσει – Βαριά καμπάνα σε 36χρονο

Ο 36χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Βόλος: Τον έσωσε από αυτοκτονία και απείλησε να την σκοτώσει – Βαριά καμπάνα σε 36χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βραδιά θρίλερ βίωσε 42χρονη μητέρα ανήλικων τέκνων την περασμένη Παρασκευή στο Βόλο.

Ο 36χρονος πρώην σύντροφος της αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει επειδή η γυναίκα δεν γυρνούσε στο σπίτι με τα παιδιά και αφού τον έσωσε με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, εκείνος του επισκέφθηκε στο σπίτι που διαμένουν απειλώντας ότι θα τους σκοτώσει.

«Θα σας σκοτώσω»

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 36χρονος έσπασε τη γυάλινη τζαμαρία και την κεντρική είσοδο της οικίας, την άρπαξε από τη μπλούζα και φώναζε «θα σας σκοτώσω». Ο γιος τους τρόμαξε τόσο πολύ που έτρεξε στην ταράτσα για να κρυφτεί.

Ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που προσέτρεξαν για βοήθεια και δικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απόπειρα παράνομης βίας.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Επιπλέον, του επιβλήθηκε ως παρεπόμενη ποινή η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας.

«Μας έσωσε η Αστυνομία»

Ενώπιων του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε, «μας έσωσε η Αστυνομια». Όπως είπε, ο ανήλικος γιος της, βρισκόταν σπίτι το βράδυ του επεισοδίου και άρχισε να ηχογραφεί το βίαιο ξέσπασμα του πατέρα του και όταν τον άκουσε να σπάει τη τζαμαρία κατέφυγε στην ταράτσα για να κρυφτεί, φοβούμενος για τη ζωή του.

Από την πλευρά του ο 36χρονος τόνισε ότι είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται και παραδέχτηκε μόνο τις φθορές.

Για να δικαιολογηθεί για τις πράξεις του είπε ότι «έσπασα τη τζαμαρία επειδή μου πήρε τα παιδιά και δεν με αφήνει να τα βλέπω. Εγώ τα μεγάλωνα πέντε με έξι χρόνια».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς ισχυρισμοί.

Κι όμως νωρίτερα τον έσωσε από αυτοκτονία

Στο δικαστήριο ακούστηκαν και τα όσα προηγήθηκαν, όταν ο 36χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με την 42χρονη να επεμβαίνει και να του σώζει τη ζωή.

Ο 36χρονςο τηλεφώνησε στη γυναίκα ζητώντας της να γυρίσει σπίτι με τα παιδιά και όταν εκείνη αρνήθηκε, την απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει.

Βλέποντας πως δεν επιστρέφει, κατανάλωσε πράγματι μεγάλο αριθμό χαπιών λέγοντάς της στο τηλέφωνο πως βάζει τέλος στη ζωή του.

Ταραγμένη η 42χρονη ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του όπου τον βρήκαν ημιλιπόθυμο στον καναπέ.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο.

Ομως, στις 6 τα ξημερώματα επισκέφτηκε την παθούσα σε κατάσταση εκτός ελέγχου, προκάλεσε ζημιέςαπειλώντας θεούς και δαίμονες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη»

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Όρθιος στο Περιστέρι με δέκα παίκτες!

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση σπείρας με 36 κλοπές και 2 ληστείες με λεία άνω των 120.000 ευρώ - Πέντε συλλήψεις

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Προσποιούνταν τους ηλεκτρολόγους και «άδειζαν» σπίτια

19:47LIFESTYLE

Άννα Φλωρινιώτη: «Πήγα σε ψυχοθεραπευτή, έπρεπε να αρχίσω φαρμακευτική αγωγή ή να δουλέψω πολύ»

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση «Πελικό» στη Σουηδία: Εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με πάνω από 120 άνδρες

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η 5η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα

19:33ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Πλαστικός χειρουργός αποκάλυψε ότι έκανε επέμβαση μεγέθυνσης πέους σε σκίερ που ενδέχεται να συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατέρρευσε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου η «Αψίδα των Εραστών»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στα 99 της χρόνια

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τον έσωσε από αυτοκτονία και απείλησε να την σκοτώσει – Βαριά καμπάνα σε 36χρονο

19:25LIFESTYLE

Ο «Ρον» του «Χάρι Πότερ» μιλά για την «σκοτεινή πλευρά» της πατρότητας

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης: «Η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας»

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη στη Γραμμή 6

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Χατζηδάκη για τα δημοσιεύματα που τον φέρουν να γευμάτισε το 2014 με συνεργάτη του Επστάιν

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυρίαρχα δικαιώματά της στο πεδίο με αποφασιστικότητα»

19:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 8 από τους 12 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές

19:05LIFESTYLE

Akylas: «Μην σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας» - Η πρώτη ανάρτηση μετά την πρόκριση στην Eurovision

19:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Πέταξε για Κρήτη ο Ολυμπιακός, εφτασε στο Ηράκλειο η ΑΕΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στα 99 της χρόνια

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο 55χρονος που έφυγε από την Χαλκιδική και αγνοούνταν

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για βροχές, ισχυρούς ανέμους και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα

18:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Με δύο σφαίρες στο κεφάλι δολοφονήθηκε ο Έλληνας ισοβίτης - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο δράστης

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση Αρβελέρ να διορθωθεί και στα ελληνικά γνωστή φράση του Χριστού

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης: «Η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας»

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Τι βρέθηκε στο κελί του θύματος πριν την επίθεση - Ο αρχιφύλακας ήταν υπό μετακίνηση

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ -πιθανόν- ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί μέσα σε 24 ώρες σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις και να έχουν ολοκληρωθεί και οι εκταφές μέχρι τέλος εβδομάδας, ζητά η Εισαγγελία

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τον έσωσε από αυτοκτονία και απείλησε να την σκοτώσει – Βαριά καμπάνα σε 36χρονο

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαρός βούτηξε στον Θερμαϊκό - Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

19:33ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Πλαστικός χειρουργός αποκάλυψε ότι έκανε επέμβαση μεγέθυνσης πέους σε σκίερ που ενδέχεται να συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ