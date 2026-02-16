Βόλος: Τον έσωσε από αυτοκτονία και απείλησε να την σκοτώσει – Βαριά καμπάνα σε 36χρονο

Βραδιά θρίλερ βίωσε 42χρονη μητέρα ανήλικων τέκνων την περασμένη Παρασκευή στο Βόλο.

Ο 36χρονος πρώην σύντροφος της αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει επειδή η γυναίκα δεν γυρνούσε στο σπίτι με τα παιδιά και αφού τον έσωσε με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, εκείνος του επισκέφθηκε στο σπίτι που διαμένουν απειλώντας ότι θα τους σκοτώσει.

«Θα σας σκοτώσω»

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 36χρονος έσπασε τη γυάλινη τζαμαρία και την κεντρική είσοδο της οικίας, την άρπαξε από τη μπλούζα και φώναζε «θα σας σκοτώσω». Ο γιος τους τρόμαξε τόσο πολύ που έτρεξε στην ταράτσα για να κρυφτεί.

Ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που προσέτρεξαν για βοήθεια και δικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απόπειρα παράνομης βίας.

Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Επιπλέον, του επιβλήθηκε ως παρεπόμενη ποινή η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας.

«Μας έσωσε η Αστυνομία»

Ενώπιων του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε, «μας έσωσε η Αστυνομια». Όπως είπε, ο ανήλικος γιος της, βρισκόταν σπίτι το βράδυ του επεισοδίου και άρχισε να ηχογραφεί το βίαιο ξέσπασμα του πατέρα του και όταν τον άκουσε να σπάει τη τζαμαρία κατέφυγε στην ταράτσα για να κρυφτεί, φοβούμενος για τη ζωή του.

Από την πλευρά του ο 36χρονος τόνισε ότι είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται και παραδέχτηκε μόνο τις φθορές.

Για να δικαιολογηθεί για τις πράξεις του είπε ότι «έσπασα τη τζαμαρία επειδή μου πήρε τα παιδιά και δεν με αφήνει να τα βλέπω. Εγώ τα μεγάλωνα πέντε με έξι χρόνια».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς ισχυρισμοί.

Κι όμως νωρίτερα τον έσωσε από αυτοκτονία

Στο δικαστήριο ακούστηκαν και τα όσα προηγήθηκαν, όταν ο 36χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με την 42χρονη να επεμβαίνει και να του σώζει τη ζωή.

Ο 36χρονςο τηλεφώνησε στη γυναίκα ζητώντας της να γυρίσει σπίτι με τα παιδιά και όταν εκείνη αρνήθηκε, την απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει.

Βλέποντας πως δεν επιστρέφει, κατανάλωσε πράγματι μεγάλο αριθμό χαπιών λέγοντάς της στο τηλέφωνο πως βάζει τέλος στη ζωή του.

Ταραγμένη η 42χρονη ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του όπου τον βρήκαν ημιλιπόθυμο στον καναπέ.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο.

Ομως, στις 6 τα ξημερώματα επισκέφτηκε την παθούσα σε κατάσταση εκτός ελέγχου, προκάλεσε ζημιέςαπειλώντας θεούς και δαίμονες.

