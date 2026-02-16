Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Δείτε βίντεο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Λούτσα μετά το μοιραίο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Δημοκρατίας, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή. Ο ανήλικος συνοδηγός έχασε τη ζωή του ακαριαία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με δύο φίλους του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο.

Ο άλλος 15χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς τα τραύματά του κρίθηκαν ελαφρά. Ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου, επίσης 15 ετών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», εκτός κινδύνου, υπό αστυνομική φρούρηση.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά και το αυτοκίνητο των γονιών του, ένα λευκό Fiat Punto και μαζί με τους δύο ανήλικους φίλους του βγήκαν βόλτα στην περιοχή της Λούτσας. Αφού κινήθηκαν στην οδό Σωτήρος, φέρονται να ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα.

Το λευκό Fiat Punto που πήγαν τη μοιραία βόλτα

Κάποια στιγμή, ο ανήλικος οδηγός τράβηξε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο διένυσε ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 20 μέτρων, προσέκρουσε σε κράσπεδο, ανατράπηκε και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω στον κορμό ενός πεύκου. Στο οδόστρωμα διακρίνονται έντονα τα σημάδια φρεναρίσματος, που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα.

Στο οδόστρωμα διακρίνονται έντονα τα σημάδια φρεναρίσματος, που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα και την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα. Newsbomb

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο άτυχος 15χρονος συνοδηγός φέρεται να άνοιξε την πόρτα ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εκτός ελέγχου. Κατά την πρόσκρουση εκσφενδονίστηκε και υπέστη βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να καταλήξει επιτόπου. Οι δύο φίλοι του μεταφέρθηκαν σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο.

Κάτοικοι της ήσυχης γειτονιάς περιγράφουν σκηνές πανικού. Όπως αναφέρουν, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση άκουσαν τον οδηγό να φωνάζει «τι έκανα, τι έκανα», πριν φτάσουν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας.

Βαρύ πένθος και συγκίνηση στο σημείο της τραγωδίας

Το λευκό όχημα έχει υποστεί συντριπτικές ζημιές, κυρίως στο ύψος του παρμπρίζ από την πλευρά του συνοδηγού, εκεί όπου χτύπησε πάνω στο δέντρο. Στο σημείο της τραγωδίας εκτυλίσσονται από την πρώτη στιγμή σκηνές βαθιάς οδύνης.

Στο σημείο που συνέβη η τραγωδία, συμμαθητές και φίλοι του παιδιού άφησαν λουλούδια ως ένδειξη πένθους και σεβασμού

Συμμαθητές, φίλοι, γονείς και εκπαιδευτικοί επισκέπτονται διαρκώς το σημείο, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και προσωπικά αντικείμενα στη μνήμη του 15χρονου Ελιόν.Στον κορμό του δέντρου έχει αναρτηθεί πανό με τη φράση «Ελιόν ζεις», ενώ γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε αιμόφυρτος έχουν τοποθετηθεί δεκάδες αναμμένα κεριά. Νεαροί αφήνουν ακόμη κουτάκια αναψυκτικών και μπίρες, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης για τον φίλο τους που χάθηκε τόσο άδικα.

Στο σημείο που συνέβη η τραγωδία, συμμαθητές και φίλοι του παιδιού άφησαν λουλούδια ως ένδειξη πένθους και σεβασμού

Το γυμνάσιο όπου φοιτούσαν οι τρεις μαθητές τελούσε το πρωί υπό τρίωρη κατάληψη σε ένδειξη πένθους. Στη συνέχεια τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν κανονικά, μέσα σε κλίμα βαρύ και φορτισμένο.

Ο άτυχος 15χρονος, αλβανικής καταγωγής, ζούσε με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν σκληρά για να τον μεγαλώσει. Η οικογένειά του, όπως και οι γονείς των άλλων δύο παιδιών, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο που συνέβη η τραγωδία, συμμαθητές και φίλοι του παιδιού άφησαν λουλούδια ως ένδειξη πένθους και σεβασμού

Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του 15χρονου

Ο 15χρονος οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στο Αυτόφωρο. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σε ένδειξη πένθους, ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοίνωσε τη ματαίωση των προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων των επόμενων ημερών, συμμετέχοντας στο βαρύ κλίμα που έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης