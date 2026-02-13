Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό ανήλικο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στην άσφαλτο, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία ανήλικα παιδιά εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ένας εκ των ανηλίκων να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ένας 15χρονος πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του οχήματος της μητέρας του και μαζί με τους δύο συνομήλικους φίλους του έκαναν βόλτες στην ευρύτερη περιοχή της Λούτσας, έως ότου στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Οι πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδίδει το MEGA αναφέρουν ότι ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, από τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε και έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός φώναζε «τι έκανα; τι έκανα;».

Στο Παίδων τα άλλα δύο παιδιά

Οι τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τον έναν να ήταν ήδη νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται στα Επείγοντα με ελαφριά τραύματα, κυρίως εκδορές στο πρόσωπο.

Οι δύο 15χρονοι θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική, ώστε να παρακολουθούνται από τους γιατρούς, σε περίπτωση που έχουν χτυπήσει στο κεφάλι από το τροχαίο.

Η μητέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του βρίσκεται επίσης στο Παίδων, ενώ συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για το ποιο είναι το νεκρό παιδί. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές ο οδηγός ήταν αυτός που εξέπνευσε, αλλά η αστυνομία αναφέρει ότι ο συνοδηγός ήταν αυτός που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

