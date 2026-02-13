Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

Τροχαίο ατύχημα με θύματα τρεις ανηλίκους (15 και 16 χρόνων) σημειώθηκε στη Λούτσα.

Μάλιστα σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το ένα από τα παιδιά είναι νεκρό, ενώ τα άλλα δύο είναι τραυματισμένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στην περιοχή της Αρτέμιδας, λόγω εκτροπής ΙΧ και πρόσκρουσης κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι ανήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.