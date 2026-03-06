Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

Βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA στον Λίβανο το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζουν να πλήττουν τον νότιο Λίβανο, την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και τα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστά ως Νταχίχε - τις καρδιές της Χεζμπολάχ και της σιιτικής κοινότητας του Λιβάνου.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο έχει φτάσει τους 217, ενώ 798 άτομα έχουν τραυματιστεί

Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς ήταν άμαχοι. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

