Αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές στη Βηρυτό με στόχο τη Χεζμπολάχ την Πέμπτη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν ότι μια ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε έναν αξιωματούχο της Χαμάς. Το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε αρκετές επιδρομές νωρίς σήμερα, συμπεριλαμβανομένων δύο στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό, όπου παρατηρήθηκε να υψώνεται καπνός.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος νωρίτερα είχε πει στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα προάστια όπου αναφέρθηκαν οι επιδρομές, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν πολλά «κέντρα διοίκησης» της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης στην πόλη. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Το NNA ανέφερε ότι μια ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν από την αυγή έπληξε ένα διαμέρισμα στο Μπεντάουι, έναν παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων κοντά στην Τρίπολη, σκοτώνοντας τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, Ουάσιμ Αταλάχ αλ-Αλί , και τη σύζυγό του. Αυτή είναι η πρώτη αναφερόμενη στοχευμένη δολοφονία αξιωματούχου της Χαμάς από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου το Σάββατο.

Η έκθεση σημείωσε ότι ο αδελφός του Άλι, επίσης αξιωματούχος της Χαμάς από το Μπεντάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023.