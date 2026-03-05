Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο σύμφωνα με Ιρανικά ΜΜΕ

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο στο βόρειο Περσικό Κόλπο χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτόξευσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

«Το πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Περσικό Κόλπο από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ΗΠΑ.

Το IRGC είχε δηλώσει προηγουμένως ότι διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι το έχει κλείσει για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να αποστείλει το αμερικανικό ναυτικό για να συνοδεύσει τα πετρελαιοφόρα μέσα από το στενό πέρασμα, από όπου μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.