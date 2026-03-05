Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

Το ντέρμπι στο ΣΕΦ είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (06/03) κι η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Στο μεγάλο παιχνίδι θα βρίσκονται οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ και Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία, καθώς και ο Σάσο Πέτεκ από την Πολωνία.

Οι τρεις ρέφερι έχουν εμπειρία σε υψηλής έντασης αγώνες, επιλογή που υπογραμμίζει τη σημασία και τη δυσκολία του ντέρμπι, το οποίο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της κατάταξης ενόψει των playoffs της Euroleague.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 30η αγωνιστική της regular season, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (06/03). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

