Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

Παραμένει άγνωστο αν έχει εξηγήσει στις Αρχές γιατί έφυγε από την Ελλάδα και γιατί δεν θέλει επικοινωνία με την οικογένειά της

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος


  • Η 16χρονη Λόρα βρίσκεται σε δομή στο Βερολίνο και αρνείται να συναντήσει τους γονείς της, παρά την παρουσία κοινωνικών λειτουργών.
  • Η Λόρα παρουσιάστηκε μόνη της στη δομή και δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα, ενώ εξετάζεται συνεχώς από ειδικούς.
  • Σύμφωνα με τον γερμανικό Αστικό Κώδικα, το δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών εξετάζεται πάντα με βάση το συμφέρον και την ευημερία του παιδιού.
  • Τα οικογενειακά δικαστήρια μπορούν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την επαφή με γονέα σε περίπτωση σοβαρών λόγων όπως κακοποίηση ή ψυχολογική επιβάρυνση.
  • Ο πατέρας της Λόρας επιθυμεί να τη συναντήσει όταν η ίδια βρει ηρεμία και να βρουν μαζί λύση για το μέλλον της, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα.
Σε δομή στο Βερολίνο υπό την παρακολούθηση κοινωνικών λειτουργών, εξακολουθεί να βρίσκεται η 16χρονη Λόρα.

Η «Γνώμη» αποκαλύπτει σήμερα πώς όλες αυτές τις ημέρες, από τότε που βρέθηκε μέχρι και σήμερα αρνήθηκε να δει τους γονείς της. Μάλιστα ο πατέρας ενώ βρισκόταν στην Γερμανία, μετά την επιμονή άρνησης από την κόρη του επέστρεψε στην Πάτρα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, είχε δηλώσει πως η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στη δομή και επικοινώνησε με τις Αρχές.

Παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στην κοινωνική δομή. Μάλιστα ξεκαθαρίστηκε πώς η νεαρή δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα μαζί της. Έτσι βρίσκεται στη δομή και εξετάζεται συνεχώς από ειδικούς.

Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να δει τους δικούς της, ακόμη και αν η συνάντηση γινόταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως προβλέπεται.

Παραμένει άγνωστο αν έχει εξηγήσει στις Αρχές γιατί έφυγε από την Ελλάδα και γιατί δεν θέλει επικοινωνία με την οικογένειά της.

Τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία

Σύμφωνα με τον γερμανικό Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), και το άρθρο 1684, το δικαίωμα επικοινωνίας (Umgangsrecht) αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση του γονέα, αλλά και δικαίωμα του παιδιού. Αν ένα ανήλικο παιδί δηλώσει ότι δεν θέλει επαφή με έναν γονέα, η άρνησή του δεν οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της επικοινωνίας.

Τα οικογενειακά δικαστήρια εξετάζουν κάθε περίπτωση με βάση το συμφέρον του παιδιού (Kindeswohl). Η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει και θεωρείται πιο ώριμο, αλλά δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από την ενηλικίωση.

Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι -όπως κακοποίηση, παραμέληση ή ψυχολογική επιβάρυνση-, το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και να απαγορεύσει την επαφή.

Συνήθως προηγείται παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότητας (Jugendamt), η οποία αξιολογεί την κατάσταση και προσπαθεί να βρεθεί λύση προς όφελος του παιδιού.

Αν, για παράδειγμα, ένας έφηβος αρνείται επίμονα να δει τον έναν γονέα επικαλούμενος φόβο ή σοβαρή ψυχική πίεση, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει γνωμάτευση ειδικού και να αποφασίσει είτε εποπτευόμενη επικοινωνία είτε προσωρινή αναστολή της επαφής. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό κριτήριο παραμένει η προστασία και η ευημερία του παιδιού.

Τι είχε δηλώσει ο πατέρας της

«Πρέπει πρώτα να βρει την ηρεμία της. Πρέπει να συναντηθώ μαζί της και να μιλήσουμε. Αν μου επιτραπεί μπορώ ανά πάσα στιγμή, να μιλήσω μαζί της, αλλά το κορίτσι πρέπει πρώτα να συνέλθει» είπε όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει σε περίπτωση που αρνηθεί να επιστρέψει η Λόρα! Και προσθέτει «Θα πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε μία λύση. Να δούμε αν θα θελήσει να μείνει στην Ελλάδα, όπου η εμπειρία της ήταν τόσο δύσκολη, κάτι που το καταλαβαίνω με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε τεράστια προβλήματα με το σχολείο. Εκεί είχε πρόβλημα, στην οικογένεια ήταν όλα καλά».

